3條國際海纜斷裂！數發部曝搶修進度　已啟動備援不影響通訊

▲數位發展部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部今（2）日對外說明，實際上，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響。



數發部表示已掌握我國國內外海纜障礙事件，目前連接我國3條待修復國際海纜，而斷裂原因有自然災害（如地震、自然劣化）或人為導致，其詳細原因仍待查，而三條國際海纜分別為：



一、北亞光纜/北亞海纜系統（RNAL/FNAL）：7月6日於距香港約260公里處發生斷纜障礙，預計於9月10日修復，現海纜修復船已抵達，刻正維修中。

二、市通市海纜系統（C2C）：7月11日於距枋山約353公里處及7月28日於距枋山約65公里處發生斷纜障礙，均預計於10月9日修復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三、東亞交匯一號海纜系統（EAC1）：8月22日於距新北八里約206公里處發生斷纜障礙，預計於11月28日修復。

以上各預估修復時間仍將視海纜修復船調度及海象情況而定。

另數發部表示，有關9月1日發生之東亞交匯二號海纜系統（EAC2）斷纜障礙事件，其斷點是在菲律賓至新加坡海纜段，而我國連接到菲律賓登陸站的海纜目前正常運作中，因國際海纜系統均有多重備援路由，不致影響我國對外通訊。