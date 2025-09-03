快訊／台積電南京廠特權遭美國撤銷　經濟部深夜回應了

▲美國取消台積電南京廠出貨豁免。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

台積電2日證實已接獲美國政府通知，位於南京的廠區「驗證後最終用途」（VEU）授權將在2025年12月31日失效。公司強調，目前正評估影響並採取必要措施，目標是確保南京廠的營運不受衝擊。稍早，美國聯邦公報宣布，將撤銷包括英特爾（Intel）、三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）在中國取得的美國半導體設備豁免許可。台積電也證實，南京廠的VEU同樣將在年底遭撤銷。對此，經濟部深夜發出5點回應。

經濟部說明：

1、美國政府取消對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」(VEU) 資格，代表未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。

此舉意味著南京廠取得美國產業安全局（BIS)的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

2、台積電發布聲明表示已收到美方的通知，美國政府對台積電南京廠的VEU授權將於2025年12月31日起被撤銷。台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠的運營不間斷。

3、據悉，BIS上週也宣佈取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制之法遵作為，以保障其權益。

4、據了解，三星 DRAM 約 2 成產能在中國，海力士約 4 成，而台積電目前於中國僅有南京廠涉及美國 BIS 管制項目（16 奈米），評估佔台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。

5、本部將持續與美方及我國業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。