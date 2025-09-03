ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台積電南京廠特權遭美國撤銷　經濟部深夜回應了

▲▼台積電。（圖／路透）

▲美國取消台積電南京廠出貨豁免。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

台積電2日證實已接獲美國政府通知，位於南京的廠區「驗證後最終用途」（VEU）授權將在2025年12月31日失效。公司強調，目前正評估影響並採取必要措施，目標是確保南京廠的營運不受衝擊。稍早，美國聯邦公報宣布，將撤銷包括英特爾（Intel）、三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）在中國取得的美國半導體設備豁免許可。台積電也證實，南京廠的VEU同樣將在年底遭撤銷。對此，經濟部深夜發出5點回應。

經濟部說明：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、美國政府取消對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」(VEU) 資格，代表未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。

此舉意味著南京廠取得美國產業安全局（BIS)的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

2、台積電發布聲明表示已收到美方的通知，美國政府對台積電南京廠的VEU授權將於2025年12月31日起被撤銷。台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠的運營不間斷。

3、據悉，BIS上週也宣佈取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制之法遵作為，以保障其權益。

4、據了解，三星 DRAM 約 2 成產能在中國，海力士約 4 成，而台積電目前於中國僅有南京廠涉及美國 BIS 管制項目（16 奈米），評估佔台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。

5、本部將持續與美方及我國業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。

關鍵字： 台積電經濟部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

推薦閱讀

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

2025-09-02 11:30
PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

2025-09-02 10:57
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

2025-09-02 11:51
世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

2025-09-02 09:59
浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2025-09-02 09:50
2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

2025-09-02 09:35
大研生醫吸46萬人申購「中籤率僅1.44%」　預計9日掛牌上市

大研生醫吸46萬人申購「中籤率僅1.44%」　預計9日掛牌上市

大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市。此次申購反應熱烈，超過46萬人參與抽籤，可申購張數僅6,615張，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

2025-09-02 23:03
散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

四維航運(5608)今年第二季轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利2.17億元，EPS0.56元，讓上半年獲利3646.2萬元，EPS0.09元，由於市場運價月月高，7、8月平均日租較第二季三到四成，下半年估計會有更好表現，子公司綠舞國際觀光飯店也努力衝刺業績，暑假一結束就推出Villa買一送一大促銷。

2025-09-02 21:45
第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

第一金（2892）於今（2）召開法說，對於房貸承作狀況，一銀目前排撥約2個月，評估今年全年的房貸成長率5～6%，至年底會較去年底淨增400億的房貸餘額，目前100億元空間可以承作。

2025-09-02 19:37
中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

美國將在今年10月14日開始，對於中國大陸建造的船舶徵收額外港口費，三大海運聯盟已經開始將陸造船調離美國線，其中卓越聯盟與雙子星聯盟情況較單純，估計對船期的影響較小，海洋聯盟因為大陸建造船多，調動工程浩大，估計會出現較多空班，但也有利10月中旬以前的貨櫃船運市場運價。

2025-09-02 18:49

讀者迴響

熱門新聞

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

結婚拿父母2352萬大紅包　一招免稅

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

國際金價飆天價！飾金每錢13380元未破紀錄　業者嘆：新台幣太強

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

四大高股息ETF績效檢視

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366