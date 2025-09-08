勞工剉咧等！勞保潛藏負債1年暴增1.7兆創新高「恐加速破產」

▲勞保的潛藏負債金額已達13兆5632億元。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

最新公布的數據顯示，截至今年6月底，各級政府潛藏負債（或有給付責任）總額已高達20兆5076億元，再度寫下歷史新高。其中以勞保的潛藏負債最為龐大，金額達13兆5632億元，不僅占比最高，也較1年前的11兆8628億元增加約1.7兆元，雙雙創下紀錄。

勞保負債快速擴張的背後，與台灣社會結構變化密切相關。由於少子化與高齡化的問題日益嚴重，加上部分勞工擔憂勞保基金提前破產，選擇加速請領，導致潛藏負債持續墊高。

今年初，勞動部公布每3年1次的勞保精算報告，指出在政府連續6年積極撥補資金並進行多元投資後，勞保基金累積餘額轉為負值的時間，從原本估計的2028年延後至2031年，如今勞保潛藏債務增加，潛藏負債已達13.23兆元，勞保破產時間可能提早。

勞動部勞動保險司長陳美女當時解釋，延後3年的主因在於政府自2020年起已投入3870億元撥補勞保基金；同時，投保人數與投保薪資均有增加，預估2024年至2031年間，保費收入可望增加約2800億元。此外，59歲以下的退休率全面下降，使得1次請領老年給付的人數與金額有所減少，進一步緩和了基金壓力。

然而，潛藏債務本質上仍代表著政府未來可能需承擔的龐大責任。隨著債務規模不斷攀升，也可能加快勞保基金面臨破產的時間。對此，相關單位仍有包括調整保險費率、改變給付方式，或由中央政府持續編列預算撥補等因應方案。

不過，長遠來看，少子化與高齡化所帶來的財務壓力，已成為不可忽視的國安議題。根據主計總處的統計，目前中央政府的潛藏負債達17兆7330億元，地方政府則為2兆7746億元。除了勞保之外，舊制軍公教人員退休金的潛藏負債金額為3兆1841億元，而公務人員退休撫卹基金也達到2兆9194億元，同樣是重要來源。

