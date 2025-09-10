金孫來了！　「烏龜哲學」爬上黃仁勳背板

▲廣達集團董事長林百里信奉烏龜哲學，孫公司達明機器人也同樣低調做事努力研發。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

廣達孫公司達明機器人（簡稱達明）的行事作風承襲了廣達集團林百里的烏龜哲學—「低調做、簡單說」。達明營運長黃識忠接受本刊專訪時指出，「達明不是慢慢做，而是低調做，沒有做到完善，絕對不會拿出來。雖說是烏龜，但還是要跑得比兔子快。」就這樣，一步一腳印的走到現在。早在達明躍升成為黃仁勳背板股前，達明就攜手與輝達展開合作，才能在機器人狂潮襲來前，就準備就緒，甚至被外界譽為台灣機器人技術含金量最高的廠商。

喜歡用烏龜哲學形容廣達的林百里曾說：「廣字輩的，都很務實。」達明也是從廣明內部的機器人實驗室孕育而出，自然相承了集團大家長的思維邏輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Barry（林百里）信奉烏龜哲學，達明當然也是！」黃識忠旋即強調，「達明不是慢慢做，而是低調做，沒有做到完善，絕對不會拿出來。」所以才能給林百里一個大驚喜。

黃識忠強調，「雖說是烏龜，但還是要跑得比兔子快，10年前我們（協作機器人手臂）加了視覺功能，本來擔心3年後會被學走，但到2025年也還是只有達明，說明這有難度，而且我們一直在跑，也不斷加上新功能，像是AI。」

▲輝達創辦人黃仁勳去年六月在台大體育館發表演說，身後的背板首度列出「達明」讓達明機器人更為人所知。

為拉開差距，達明積極與AI領頭羊輝達（NVIDIA）緊密合作，去年6月輝達創辦人黃仁勳在台大體育館發表演說，身後的背板首度放上達明LOGO「TM ROBOT」，達明也就一躍成為黃仁勳背板股，廣為外界所知。

「我們從2016年就一起建構AI生態圈，更在輝達的數位孿生Omniverse系統裡，達明的機器手臂就像隨插即用（Plug & Play）的周邊一樣，用戶隨時能取用。」黃識忠驕傲地說。

▲達明機器人董事長何世池（左）期待人形機器人的發展，但也坦言還是要從產業開始使用會比較容易。

不過各界也關心，達明在人形機器人的進展，何世池坦言，「人形機器人走進家用市場，量會大到嚇死人，如果什麼都可以做，的確會是天翻地覆的大改變，但我個人認為，距離還有很大一段，（機器人發展）要落地，還是要從產業使用開始會比較容易。」



更多鏡週刊報導

封面故事／十年磨一劍 林百里挺達明戰機器人股王

廣達金孫來了／林百里十年磨一劍親站台 直擊達明機器人祕密實驗室

廣達金孫來了1／六月才說不看好 達明人形機器人令林百里態度逆轉原因曝光