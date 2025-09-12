軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

▲雷虎無人機示意照。（圖／雷虎提供）

記者巫彩蓮／台北報導

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

近期台股呈現類股輪動態勢，台灣2026年國防預算大增48%，來到9495億元，占全年GDP首度突破3%、來到3.3%；法人預期2026～2032年，大型軍備採購更上看1.3兆元，加上台北國際航太暨國防工業展將於9月18日開展，軍工股雙重題材，吸納市場人氣。

根據國防部規劃，接近5萬架軍用商規無人機採購標案，總金額上看500億元，國產品可望優先採用，這也帶動雷虎接單想像空間，成為短線資金簇擁標的，股價從7月23日62.2元，一路急攻昨（11）日191元，漲幅達2.07倍，成為這一波軍工股領頭羊。

雷虎近期股價飆漲，8月29日起至昨日十個交易日20分鐘一盤，今日結束分盤交易，開高上攻187元，立刻殺到盤下翻黑，最低來到163.5元。

115年度國防預算編列首度納入1300艘無人艇，訂單規模上看百億元，龍德造船成為「造船三雄」指標股，股價亦從8月20日112元，上攻昨日214元新高價位，股價漲幅91%，雷虎股價回挫，龍德造船同樣也是開高走低，最低跌至174元。

