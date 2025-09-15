基期墊高、關稅負面效果浮現　國泰金下修明年GDP至2％

▲國泰金台大團隊估，明年GDP約2%。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠於關稅豁免期提前拉貨效應，以及AI趨勢持續支撐，今年以來出口成長幅度超乎預期，整體景氣動能強勁，國泰金台大合作團隊上修2025年台灣經濟成長率預測，由原來2.8%，上修至4.5%，展望2026年，由於關稅負面影響浮現，加上基期墊高，首次預測2026年台灣經濟成長率為2%。

國泰金台大合作團隊主持人徐之強教授預期，美國勞動數據並不好，聯準會9月降息機率近百分百，10月會降息機率也有將近9成，12月降息也有8成，三次降息機率都很高。

至於台灣央行動向，今年出口表現佳，經濟成長率超過4%，且通膨率不到2%，因此認為台灣央行今年「沒有降息的空間」，而明年徐之強認為，景氣若不如預期，如果連續兩季出現負成長，符合市場定義的「經濟衰退」定義，通膨不高約1.6%才會考量降息。

國泰金台大合作團隊評估，由於關稅影響小於原先預期，第三季台灣經濟氣候調整為由「雨」轉「朗」（原徘徊在「陰」、「雨」之間），第四季經濟氣候則可能由「朗」轉「陰」，出現機率將在65%以上。展望第四季，隨金融市場波動性可能加大，台灣央行仍維持利率不變的可能性較高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

關稅豁免期帶動搶出口與提前備貨熱潮，加上AI趨勢引領半導體與電子需求持續量產，上半年台灣景氣表現強勁。國泰金台大團隊原預測第三季台灣經濟氣候徘徊在「陰」、「雨」之間，實際則因上述利基調整為由「雨」轉「朗」。進入下半年，當關稅底定且豁免期結束後，景氣將面臨放緩風險。本團隊研判：第四季台灣經濟氣候將由「朗」轉「陰」（亦即景氣由穩定轉弱），出現機率將在65%以上。

川普關稅擔憂趨緩、AI需求強勁，以及Fed釋放降息訊號，提振台股近期屢創新高，金融情勢指數(FCI)一度上探「寬鬆」區間。展望第四季，國泰金台大合作團隊預估，隨關稅豁免期結束，企業提前備貨告一段落，經濟成長將明顯放緩，金融市場波動性或將加大，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

影響2025年、2026年台灣經濟成長的主要因素：(1)美國高關稅影響逐步顯現，恐壓抑全球需求；(2)Fed政策態度轉鴿，降息幅度及速度，將影響美國景氣與通膨波動；(3)中國政策刺激、消費信心及房市動向，能否支撐景氣仍待觀察；(4)台灣央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；(5)AI與機器人應用，能否持續帶動科技投資及產業升級轉型。

