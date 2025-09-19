65萬股民注意！00940連4配0.04元　10／8除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有65萬受益人的台股月配型ETF元大台灣價值高息（00940）今（19）日再度公告每股配息0.04元，為連續4個月同分同燈，換算年化配息率約5.1%，預計於10月8日除息，配息發放日為11月3日。

相對台股大盤目前現金殖利率約2.9%，以00940今日收盤價9.5元估計，年化股息率維持約5.1%，優於大盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00940去年4月1日以每股9.92元掛牌，低於發行價10元，雖配息在台股高股息ETF中率先從0.05元降息至0.03元，但也早一步踩下煞車，連續4個月維持0.04元的配息金額，搭配台股除息旺季股息入帳，加上資本利得成長挹注，年底前的月配金額有機回再提升。

統計4月9日台股大跌以來千億級高股息前5名績效表現，00940強彈32.1%僅次季配款元大高股息（0056）的35.1%，亦優於以科技股為主的月配型始祖復華科技優息（00929），也高於季配款國泰永續高息(00878)、群益台灣精選高息（00919）。

00940目前成分股分散於AI伺服器製造、半導體、航空、內需消費、銀行型金控等產業，其中AI為領漲趨勢，持續挹注帳上資本利得，內需消費、銀行型金控則具備價值投資優勢。

