快訊／飾金飆每錢13970元新紀錄 銀樓業：年底結婚2招因應

美國聯準會（Fed）降息預期心理影響，黃金價格不斷走高，至今（22）日下午2點半左右，現貨黃金飆破每盎司3715美元，紐約期金突破每盎司3750美元，國內銀樓黃金報價來到每錢新台幣13970元．再次刷新紀錄，銀樓業者預料近期將橫越每錢1.4萬元大關，年底前想結婚有飾金需求，只剩2條路可走。

國泰投信：台股本益比約18倍 逼近十年均值上緣

台股於第三季創下新高，聯準會也重新啟動降息循環，但面對川普政府關稅、貿易政策等雜音尚未消除，市場關注資金動能是否延續，國泰投信表示，台灣加權總報酬指數自2019至2025年8月底，受惠於5G、雲端與生成式AI題材發展，平均年化報酬率18.5%，預期台股至2026年之企業年獲利可望成長11%，本益比達約18倍，逼近近十年的平均上緣區間，建議採取逢低佈局策略，並持續聚焦AI類股。

台積電刷天價下車！塑膠業達新賣光200張持股 獲利破億元

「護國神山」台積電（2330）在市場傳出漲價利多下，股價表現銳不可擋，今（22）日以史上最高價每股1295元作收，盤後塑膠工業股達新（1315）重訊公告賣光200張持股，處分利益破億元。

聯發科發表旗艦晶片天璣9500 採台積電3奈米製程

IC設計大廠聯發科（2454）今日正式發布天璣9500旗艦5G Agentic AI晶片，同時結合多項先進技術與突破性創新，為聯發科技天璣系列迄今最強大的行動晶片。天璣9500採用業界最先進的台積電第三代3奈米製程，整合最新的全大核CPU、GPU、NPU、ISP等高算力處理器。

獨／「房貸水龍頭」鬆開 兆豐銀9月新青安受理與撥款已超車8月

房貸「開水龍頭」效應出現，公股銀行承作新版青年安心成家（新青安）積極度明顯提升，兆豐銀9月以來受理件數衝至166件、金額來到14.43億元，雙雙超過8月寫下的「90件、8億元」紀錄。

台股創高外資反手賣超66億！砍2.2萬張台泥 敲進台新新光金、2檔記憶體股

台積電（2330）創下1295元新高，今（22）日台股終場收在25880.6點，再創歷史新高，外資上周五（19日）轉站賣方後，今日仍持續賣超66.5億元，連續兩天賣超，賣超第一名個股為台泥（1101）賣超2萬2361張，買超第一名為台新新光金（2887）買超1萬8109張。

普發現金假登記網址詐騙 財部：已報警、通知鎖網頁

財政部今（22）日表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址（http://mofy-gov.net/tw），該部檢視該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

IEAT攜手VBA「維也納商機研討會」 鎖定維也納、開拓新中東歐

台北市進出口公會(IEAT)與維也納商務局(VBA)於本月(18)日共同舉辦「Why Vienna? 透視奧地利布局中歐：維也納商機研討會」。主講人VBA國際招商部亞洲區域經理張曉軍特地自維也納來台，為超過60位台灣企業廠商代表針對維也納作為台商投資經商的優勢與潛力做深入解析，現場座無虛席，展現台灣企業對奧地利市場的高度關注與興趣。

統一資訊推出整合型RMN解決方案 搶攻千萬會員秒購商機

統一資訊宣布推出整合型零售媒體網絡（Retail Media Network, RMN）解決方案，將櫥窗數位看板（pDOOH）與 OPENPOINT App 數據廣告通路結合，鎖定門市與行動裝置兩大接觸點，藉由會員數據精準鎖客，提升品牌行銷轉換效率。

聯發科準備投片台積電美國廠 與英特爾在成熟製程展開合作

IC設計大廠聯發科（2454）今日發表新一代旗艦晶片天璣9500，總經理陳冠州表示，已與台積電展開深度合作，推進2奈米製程，目標在2025年第4季量產。至於和英特爾是否合作，他則透露正在和對方展開成熟製程合作，另外，和NVIDIA則只有技術交流，並沒有財務或投資的合作。