【廣編】基富通客戶數破32萬、資產規模近2,000億元　攜手元大證金推「基金借貸」服務打造簡單貼心理財平台

▲基富通證券與元大證金合作首創線上基金借貸服務，圖為集保結算所暨基富通董事長林丙輝（中）、集保結算所總經理陳德鄉（右二）、基富通總經理陳光輝（右一）、元大證金董事長吳杰（左二）、元大證金總經理楊聖慧（左一）。

圖、文／基富通提供

國內最大基金交易平台基富通營運邁入第十年，繳出亮眼成績單。截至2025年，全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，其中近半數新戶為40歲以下年輕族群。資產規模超過1,900億元，年增23%，正朝2,000億元大關邁進；每月定期定額扣款金額亦突破30億元。

此外，基富通響應金管會TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）政策成效顯著，專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額逾80億元，其中四成投資人為新加入客戶。為打造更簡單貼心的理財平台，基富通董事長林丙輝宣布，2026年除維持申購0手續費優惠，更攜手元大證金推出「好享貸－基金借貸」服務。此服務讓投資人以基金為擔保品，當有短期資金需求時，不需贖回基金即可快速取得資金，維持投資規劃不中斷。「好享貸」具備四大特色：

[廣告]請繼續往下閱讀...

靈活選：涵蓋209檔新台幣計價之國內投信基金。

安心借：與證金龍頭元大證金合作，來源安全。

方便貸：門檻僅1,000元，年息低於3%且無額外手續費，最快隔日撥款。

彈性還：借期最長18個月，按日計息並可隨時部分還款。

同時，平台新設「定期定額扣款專區」，提供逾2,500檔基金並支援「低檔自動加碼」功能，鼓勵投資人透過長期紀律理財累積財富。