ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

▲金管會。（圖／記者陳依旻攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會112年對全球人壽辦理一般業務檢查時，發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度，核有違反保險法相關規定之情事，依保險法第171條之1第4項規定，核處300萬元罰鍰。

金管會指出，全球人壽雖訂有「董事差旅費申報作業辦法」據以核銷董事差旅費用，惟未就董事出差訂定應事先就出差目的、行程及與業務關聯性進行申請及核准之相關內控程序，不利確認參訪之必要性及合理性，以及董事出差與業務之關聯性。如:時任董事長及副董事長於110年至111年間赴國外進行不動產考察共計7次，經查申請核銷出差經費時出具之差旅費報告表，於行程部分僅說明拜訪對象或不動產考察區域，所提事前規劃不動產考察資料未見內部評估軌跡，且公司內部相關會議或簽呈亦未曾有投資案關國家不動產或由公司負責人出國考察相關規劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會認為，全球人壽確有未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度，致衍生董事長及副董事長多次赴國外出差申請核銷經費，未能出具事前規劃考察不動產之佐證資料，且無相關內部規範可適用等情事，不利公司確保預算核實支用，以及董事差旅具合理性、正當性、與業務關聯性。

基於內部作業規範對於保險業穩健營運至關重要，該公司未建立完備之內部規範，其內部控制制度顯有疏漏，核有違反保險法第148條之3授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第8款規定，依保險法第171條之1第4項規定，核處300萬元罰鍰。
 

關鍵字： 金管會全球人壽內部控制罰鍰保險法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出

推薦閱讀

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

金管會112年對全球人壽辦理一般業務檢查時，發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度，核有違反保險法相關規定之情事，依保險法第171條之1第4項規定，核處300萬元罰鍰。

2025-09-25 16:14
陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明海運(2609)今(25)日下午召開法說會，公司業務長李明輝指出，第四季為歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱，業界確實承擔滿大壓力，仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

2025-09-25 15:20
巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

2025-09-25 13:12
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
台灣電動車拓銷團首航中南美四國　首站墨西哥創280萬美元商機

台灣電動車拓銷團首航中南美四國　首站墨西哥創280萬美元商機

為協助台灣電動車產業開拓新興市場，並推動台灣與中南美洲在綠色轉型上的互補合作，外交部委託外貿協會首次籌組的「中南美洲電動車拓銷團」，於9月22日至10月3日展開為期12天的行程，集結了創奕能源、泓創綠能、台塑新智能、奇美車電、太平洋電線電纜等15家台灣頂尖業者，深入訪問墨西哥、瓜地馬拉、巴西及巴拉圭四大潛力市場。

2025-09-25 17:22

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366