TECH WORLD館獲世博會奧林匹克評選　獲最佳展覽或展示獎銅獎

▲TECH WORLD館長邱揮立(左)代表受獎，與評選單位TEDA執行總監Travis Staton(右)合影。(圖／貿協提供)。

記者張佩芬／台北報導

在2025大阪‧關西世博會舞台上，台灣的TECH WORLD館以創新展演與互動設計榮獲國際肯定，成功入圍「世界博覽會奧林匹克評選」四大獎項。本月23日於美國館(USA Pavilion)舉行頒獎典禮，TECH WORLD館以生命劇場獲頒最佳展覽或展示獎（Best Exhibit or Display），由館長邱揮立代表上台領獎。

「世界博覽會奧林匹克評選」被譽為「體驗設計界奧運」，能夠入圍即代表在創意、執行力與影響力等層面達到國際標竿，也展現TECH WORLD館在國際舞台的創意與影響力。

在本屆超過180個參展單位中，僅有約20多個獨立館脫穎而出，此一成果顯示TECH WORLD館已與世界主要「國家館」並駕齊驅，並在國際專業評審與觀眾票選中同時獲得高度肯定。

此次TECH WORLD館入圍四項重要獎項，與美國館、義大利館並列，僅次於沙烏地阿拉伯館（6項）、西班牙館（6項）、新加坡館（5項）與捷克館（5項）。

除了獲獎之外，TECH WORLD館也同時入圍多項大獎：Best Element or Detail（最佳元素或細節獎）- Heartbeat Curve（心動曲線）；Director’s Choice（評審主席特別獎）；People’s Choice（人氣票選獎）。

本次獲得「最佳展覽或展示獎」銅獎的「生命劇場(Life Theater)」是進入TECH WORLD館的第一個展區，也是最具視覺及聽覺震撼的劇場，以560台互動裝置結合巨型投影幕及沉浸式的燈光音效，將台灣珍貴的多元物種呈現在眼前，帶領觀眾走入生命與生命間共好之旅。

串連全場的智慧手環，將心跳數據即時轉化為「心動曲線」，生成專屬旅行建議。這樣的設計讓參觀過程從「觀看」進化為「參與及體驗」，並也成功獲得「最佳細節或元素獎」入圍。

邱揮立表示，自開幕以來，TECH WORLD館以「共好」為策展核心，串連人類、自然與科技的對話，已吸引近百萬人次參觀。許多觀眾表示在此找到了屬於自己的「心動時刻」，也讓團隊的努力沒有白費。能在國際大獎中獲得四項入圍肯定及一面銅牌，是無數創意與汗水交織的成果，象徵TECH WORLD館已在世界舞台留下屬於我們的印記。

