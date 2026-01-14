低軌衛星進入商轉新階段　三雄站穩核心供應鏈位置

隨著發射成本下降與星座部署規模化，低軌衛星產業正式跨過商轉門檻。SpaceX預告獨立上市更為產業建立資本市場定錨，供應鏈價值同步拉升。

文／吳旻蓁

低軌衛星產業在過去十年間，雖然各國與大型科技公司陸續投入資本與資源，但高昂的發射成本、有限的用戶規模，以及漫長的投資回收期，使得低軌衛星長期被市場視為高風險、低能見度的前瞻性布局。然而，近年來，這個產業開始出現明確的質變訊號，隨著關鍵產業條件逐步成熟、星系部署規模跨過臨界點，以及實際營運數據逐步驗證商業模式，低軌衛星正從純粹的基礎建設階段，轉向被資本市場納入可評估報酬率與現金流的產業範疇。

產業結構發生轉變的關鍵之一，在於發射成本曲線的持續下移。隨著火箭重複使用技術成熟，發射頻率顯著提升，加上單次發射可搭載衛星數量不斷增加，低軌衛星的單位發射成本已出現顯著下降。SpaceX預計未來將逐步導入的新一代星艦系統，在完全重複使用與運載能力大幅提升的前提下，單次運載量有機會突破百噸，市場普遍預期每公斤發射成本將由過去數千美元水準，降至數百美元，長期目標甚至朝二○○美元以下邁進。

低軌衛星進入規模部署期

在成本結構改善的同時，需求端條件亦同步成熟。相較於傳統同步軌道衛星，低軌衛星在物理距離上的優勢，使訊號延遲大幅降低，讓衛星通訊不再只是地面網路的備援選項，而開始具備實質互補的功能。當延遲壓縮至數十毫秒以內，低軌衛星已能支援對即時性要求較高的應用場景，包括航空與航海通訊、能源與礦業營運、偏遠地區公共服務等，這些市場具備相對較高的付費能力，也為低軌衛星商業模式提供了穩定的需求基礎。

供給端的限制解除，則是推動產業進入正向循環的另一個關鍵因素。隨著發射節奏加快與運載效率提升，衛星部署不再受限於過去的運載瓶頸，當星座規模達到一定水準後，網路覆蓋率與服務穩定度同步提升，反過來推動用戶數持續成長，形成規模經濟效應。這正是過去低軌衛星產業始終無法跨越的一大門檻。SpaceX的Starlink是目前最具代表性的例子，其不只在衛星數量領先，當用戶規模放大後，固定成本被有效攤提，服務毛利率逐步改善，再加上航空、航海與國防等高附加價值客戶的滲透，讓整體現金流結構出現明顯轉變。上述商業模式的成立，也直接反映在實際發射節奏與產業規模的變化上。

若從發射節奏觀察，去年可視為低軌衛星產業的重要轉折點。Starlink累積發射總量已突破一萬顆，單二五年發射數量即超過三○○○顆，顯示其星座部署已全面進入規模化階段。另一方面，亞馬遜的Amazon Leo自去年開始進行實質發射，並預期今年進入更具規律性的密集發射期。另外，從市場規模來看，全球低軌衛星市場規模預估自二四年的一五○億美元，成長至二○三五年的一○八○億美元，到二○四○年產值可望突破一兆美元，未來五年內全球將發射七萬顆低軌衛星。

值得一提的是，SpaceX已正式宣布將獨立上市，成為低軌衛星產業發展的重要里程碑。對整體產業而言，SpaceX的ＩＰＯ不僅有助於建立清楚的估值參考座標，也代表低軌衛星服務已具備被獨立定價與評價的成熟條件。隨著產業正式進入資本市場檢驗階段，市場關注焦點亦逐步由發射數量，轉向系統效能與長期服務品質的差異化。

SpaceX史上最大ＩＰＯ

由於低軌衛星本身是高度整合的系統工程，從高頻通訊模組、相控陣天線、功率放大器，到高頻高速電路板與特殊材料等，每一個環節都與整體網路品質息息相關。隨著衛星通訊頻段持續往更高頻移動，對射頻設計、材料特性與製程穩定度的要求同步提高，使供應鏈逐步呈現技術門檻上升、競爭者集中化的趨勢，也讓能夠通過長時間可靠度驗證的供應商，價值顯著提升。（全文未完）

