ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股月線正乖離大　外在消息變數帶來修正壓力

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股下跌加上長假效應影響市場追價意願轉趨謹慎，台股昨（26）日科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股9月連續數度創下歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，加上若市場出現降息速度、頻率若不如預期等變數，仍可能帶來壓力，不但看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年進場時機。

就經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下，在人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，經濟公布8月工業生產指數、製造業生產指數皆創歷年同月新高，寫連18紅，年增幅分別為14.41%、15.48%，且國際龍頭科技大廠近期持續對AI投資增加、輝達GB系列產品下半年出貨量穩定增加等，仍為市場多方的有力支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炳焜指出，根據國際半導體協會(SEMI)預估，2025年半導體設備銷售達1130億美元，進入2026年全球半導體設備支出將成長至1300億美元，年增幅達18%，包括半導體設備與材料等皆可望受惠。

在操作與選股上，廖炳焜建議選股不選市，逢低布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特殊化學、重電、生技等。
 

關鍵字： 台股科技股投資AI成長性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

推薦閱讀

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單　頭獎抱走5萬元

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單　頭獎抱走5萬元

235.9萬手機報稅族注意！財政部指出，今年5月申報的113年度綜合所得稅手機申報好康活動持續推進，全國手機報稅抽獎活動總獎金高達 525 萬元共 19,586 名，中獎名單已於各地區國稅局官網公告，頭獎僅1名，抱走5萬元。

2025-09-26 16:47
AI賽道奔馳！謝金河點台廠隱形供應鏈　曾跌破票面到千金股

AI賽道奔馳！謝金河點台廠隱形供應鏈　曾跌破票面到千金股

財信傳媒集團董事長謝金河以「AI軍備競賽正舖天蓋地席捲而至」為題在臉書發文指出，全世界都花大錢在AI的賽道上奔馳，台積電坐在那個最重要的核心位置，但大家都忘了隱身在台積電供應鏈後面的數百家供應商，最具代表性的是智邦科技。

2025-09-27 09:59
台股月線正乖離大　外在消息變數帶來修正壓力

台股月線正乖離大　外在消息變數帶來修正壓力

美股下跌加上長假效應影響市場追價意願轉趨謹慎，台股昨（26）日科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股9月連續數度創下歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，加上若市場出現降息速度、頻率若不如預期等變數，仍可能帶來壓力，不但看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年進場時機。

2025-09-27 06:05
富邦金控啟動技術人才升級　攜手CloudMile萬里雲培育金融轉型人才

富邦金控啟動技術人才升級　攜手CloudMile萬里雲培育金融轉型人才

富邦金控於 2025 年啟動新一輪內部數位人才升級計畫，攜手亞洲領先AI公司 CloudMile 萬里雲啟動雲端技術企業內訓課程，主題涵蓋轉型策略思維、雲端治理實作到高階技術認證，全面強化內部 IT 團隊的雲端知識與實作能力，今年已有超過 200 位員工受訓，加速富邦金控邁向數位驅動的金融變革浪潮。

2025-09-27 02:49
高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

高通過去幾年一直致力打造Snapdragon品牌價值，從過往幾年的高峰會中觀察，高通年度高峰會由過去主打新產品發表，到近年來高峰會除了重點產品發佈外，都伴隨更多品牌價值相關的活動，想打造Snapdragon品牌力挑戰過去深植人心的「Intel inside」，高通行銷長Don McGuire也透露，Intel在這部分真的很成功，高通現在也要採取廣告策略，來挑戰搶市。

2025-09-27 02:31
高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

高通（Qualcomm）於美國夏威夷年度高峰會上正式發表全新Snapdragon X2 Elite系列處理器，包含頂規的 X2 Elite Extreme 與 X2 Elite，號稱「Windows PC上最快、最強大的處理器」，這也代表高通現在將直接挑戰長期由Intel與AMD主導的x86筆電市場。高通新PC新晶片主打AI運算、效能與電池續航力三大升級，預計2026年上半年搭載新平台的筆電將陸續上，台廠部分，雙A則都不缺席。

2025-09-27 02:08
IEAT打造台灣醫材商機樞紐　領航全球醫療創新解方

IEAT打造台灣醫材商機樞紐　領航全球醫療創新解方

台北市進出口公會(IEAT)今(26)日舉辦「2025國際醫材代理媒合會」，今年邁入第四屆，規模與影響力再創新高！今年活動匯聚來自捷克、以色列、韓國及美國(蒙大拿州、新墨西哥州、喬治亞州)等4國、14家國際醫材品牌連袂參與，現場參與洽談與觀展人次高達450人，為歷屆之最，展現台灣作為國際醫材代理合作平台的高度潛力。

2025-09-26 22:21
DHL國際快遞宣布2026年台灣年度價格調整　調幅約4.9%

DHL國際快遞宣布2026年台灣年度價格調整　調幅約4.9%

全球國際快遞服務領導品牌DHL國際快遞宣布價格調整，將於2026年1月1日起生效，相較於2025年， 台灣地區平均漲幅預估落在4.9%上下，實際價格調整將因客戶使用情況而異。

2025-09-26 21:29
萬海再度參加印度國際水產雙年展　深耕印度水產與冷鏈市場

萬海再度參加印度國際水產雙年展　深耕印度水產與冷鏈市場

第24屆「印度國際水產雙年展」(India International Seafood Show, IISS)本月25日至28日在印度德里盛大舉行。今年展會與印度政府食品加工工業部(MoFPI)主辦的2025年印度世界食品展覽會(WFI 2025)共同舉辦，讓水產產業在大型國際食品平台上展現實力，並拓展跨領域合作與市場交流機會。

2025-09-26 21:17
台股跌破2萬6千大關　金管會：台股基本面良好

台股跌破2萬6千大關　金管會：台股基本面良好

聯準會降息期待降溫，美股四大指數下跌，今（26）日台股終場下跌443點，以25580點作收，金管會指出，上市櫃公司114年8月底累計營收30.95兆元，較去年同期增加12.23%，為歷年同期最高，基本面良好密切關注國際金融市場變化。

2025-09-26 19:44

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

台積電員工「自家股票」都很多？　真相跌破眼鏡

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單　頭獎抱走5萬元

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

即／大樂透下期上看1.2億元　中秋百萬加碼開出13組

高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

富邦金控啟動技術人才升級　攜手CloudMile萬里雲培育金融轉型人才

台股月線正乖離大　外在消息變數帶來修正壓力

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

中籤爽賺26萬元！　「廣達金孫」達明今上市蜜月行情飆一倍

定期定額ETF存股3年成績單　高股息表現失色

IEAT打造台灣醫材商機樞紐　領航全球醫療創新解方

台積電4月以來狂飆7成還能買？

金管會鬆綁　信合社個人、同一關係人信貸授信限額增至200萬元

川普加關稅掃到機器人 ！概念股一片慘綠　廣明跌停鎖死

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366