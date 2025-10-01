快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲162.37點，以25982.91點作收，漲幅0.63％，成交量4557.14億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲257.75點開出，指數開高走高，盤中最高達26325.79點，最低25982.91點，終場收在25982.91點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1325元，漲幅1.53％；鴻海（2317）上漲3元至219元；聯發科（2454）下跌30元至1285元；廣達（2382）下跌3.5元來到286.5元；長榮（2603）下跌1.5元至177.5元。

今天漲幅前5名個股為台南（1473）上漲2.55元，漲幅9.92％；尖點（8021）上漲10元，漲幅9.9％；世界健身-KY（2762）上漲7.3元，漲幅9.89％；東元（1504）上漲9.4元，漲幅9.88％；力積電（6770）上漲2.5元，漲幅9.84％。

跌幅前5名個股則為眾福科（3168）下跌4.25元，跌幅8.75％；達明（4585）下跌35.5元，跌幅7.68％；中台（6923）下跌7.5元，跌幅6.55％；第一銅（2009）下跌2.75元，跌幅6.5％；柏騰（3518）下跌1.35元，跌幅6.09％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台南（1473） 28.25 ▲2.55 ▲9.92％ 尖點（8021） 111.0 ▲10.0 ▲9.9％ 世界健身-KY（2762） 81.1 ▲7.3 ▲9.89％ 東元（1504） 104.5 ▲9.4 ▲9.88％ 力積電（6770） 27.9 ▲2.5 ▲9.84％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 眾福科（3168） 44.3 ▼4.25 ▼8.75％ 達明（4585） 426.5 ▼35.5 ▼7.68％ 中台（6923） 107.0 ▼7.5 ▼6.55％ 第一銅（2009） 39.55 ▼2.75 ▼6.5％ 柏騰（3518） 20.8 ▼1.35 ▼6.09％

資料來源：證交所