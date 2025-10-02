台股頻創新高　一表看9月受益人成長10檔台股ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續3周減少，9月份共減少9萬3991人，進一步觀察9月份台股ETF受益人單檔表現，逆勢增加前十名包括元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村台灣50(00985A)、主動野村臺灣優選(00980A)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣50反1(00632R)、主動安聯台灣高息(00984A)、野村臺灣新科技50(00935)、富邦科技(0052)，其中5檔主動式ETF全數上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，同時，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2700億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。不過台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，市場對於降息預期持續增溫，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

