快訊／台股收盤大漲395.48點　台積電漲40元至1365

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲395.48點，以26378.39點作收，漲幅1.52％，成交量4896.76億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲409.4點開出，指數開高走高，盤中最高達26489.79點，最低26330.25點，終場收在26378.39點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1365元，漲幅3.02％；鴻海（2317）上漲6.5元至225.5元；聯發科（2454）下跌5元至1280元；廣達（2382）上漲7.5元來到294元；長榮（2603）維持平盤至177.5元。
今天漲幅前5名個股為同泰（3321）上漲1.3元，漲幅10％；華東（8110）上漲1.75元，漲幅9.94％；高力（8996）上漲35.5元，漲幅9.87％；晟鈦（3229）上漲1.4元，漲幅9.86％；榮科（4989）上漲2.4元，漲幅9.84％。
跌幅前5名個股則為德律（3030）下跌18.5元，跌幅10％；佳大（2033）下跌1.95元，跌幅9.29％；天瀚（6225）下跌1.3元，跌幅8.15％；禾榮科（7799）下跌49元，跌幅7.35％；神基（3005）下跌9元，跌幅5.77％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|同泰（3321）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|華東（8110）
|19.35
|▲1.75
|▲9.94％
|高力（8996）
|395.0
|▲35.5
|▲9.87％
|晟鈦（3229）
|15.6
|▲1.4
|▲9.86％
|榮科（4989）
|26.8
|▲2.4
|▲9.84％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|德律（3030）
|166.5
|▼18.5
|▼10.0％
|佳大（2033）
|19.05
|▼1.95
|▼9.29％
|天瀚（6225）
|14.65
|▼1.3
|▼8.15％
|禾榮科（7799）
|618.0
|▼49.0
|▼7.35％
|神基（3005）
|147.0
|▼9.0
|▼5.77％
資料來源：證交所
讀者迴響