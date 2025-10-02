快訊／台股收盤大漲395.48點　台積電漲40元至1365

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲395.48點，以26378.39點作收，漲幅1.52％，成交量4896.76億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲409.4點開出，指數開高走高，盤中最高達26489.79點，最低26330.25點，終場收在26378.39點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1365元，漲幅3.02％；鴻海（2317）上漲6.5元至225.5元；聯發科（2454）下跌5元至1280元；廣達（2382）上漲7.5元來到294元；長榮（2603）維持平盤至177.5元。

今天漲幅前5名個股為同泰（3321）上漲1.3元，漲幅10％；華東（8110）上漲1.75元，漲幅9.94％；高力（8996）上漲35.5元，漲幅9.87％；晟鈦（3229）上漲1.4元，漲幅9.86％；榮科（4989）上漲2.4元，漲幅9.84％。

跌幅前5名個股則為德律（3030）下跌18.5元，跌幅10％；佳大（2033）下跌1.95元，跌幅9.29％；天瀚（6225）下跌1.3元，跌幅8.15％；禾榮科（7799）下跌49元，跌幅7.35％；神基（3005）下跌9元，跌幅5.77％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 同泰（3321） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 華東（8110） 19.35 ▲1.75 ▲9.94％ 高力（8996） 395.0 ▲35.5 ▲9.87％ 晟鈦（3229） 15.6 ▲1.4 ▲9.86％ 榮科（4989） 26.8 ▲2.4 ▲9.84％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 德律（3030） 166.5 ▼18.5 ▼10.0％ 佳大（2033） 19.05 ▼1.95 ▼9.29％ 天瀚（6225） 14.65 ▼1.3 ▼8.15％ 禾榮科（7799） 618.0 ▼49.0 ▼7.35％ 神基（3005） 147.0 ▼9.0 ▼5.77％

資料來源：證交所