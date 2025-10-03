快訊／台積電平天價至1370　台股大漲逾120點創高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股2日全收漲， 台股今（3）日以上漲56.71點、26435點開出，漲勢擴大，指數上漲逾120點，指數來到26499.81點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1365元，並一度走高至1370元平天價；鴻海（2317）上漲0.5元至226元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）上漲0.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至178元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲78.62點或0.17％，收在46519.72點；標準普爾500指數上漲4.15點或0.06％，收6715.35點；那斯達克指數上漲88.89點或0.39％，收在22844.05點；費城半導體指數上漲126.1點或1.94％，收6626.38點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46519.72 ▲78.62 ▲0.17% S&P500 6715.35 ▲4.15 ▲0.06% NASDAQ 22844.05 ▲88.89 ▲0.39% 費城半導體指數 6626.38 ▲126.1 ▲1.94%

資料來源：證交所