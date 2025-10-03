快訊／台積電平天價至1370　台股大漲逾120點創高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股2日全收漲， 台股今（3）日以上漲56.71點、26435點開出，漲勢擴大，指數上漲逾120點，指數來到26499.81點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1365元，並一度走高至1370元平天價；鴻海（2317）上漲0.5元至226元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）上漲0.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至178元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲78.62點或0.17％，收在46519.72點；標準普爾500指數上漲4.15點或0.06％，收6715.35點；那斯達克指數上漲88.89點或0.39％，收在22844.05點；費城半導體指數上漲126.1點或1.94％，收6626.38點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46519.72
|▲78.62
|▲0.17%
|S&P500
|6715.35
|▲4.15
|▲0.06%
|NASDAQ
|22844.05
|▲88.89
|▲0.39%
|費城半導體指數
|6626.38
|▲126.1
|▲1.94%
資料來源：證交所
