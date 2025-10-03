群益金鼎證券搶頭香　全台首家券商開辦TISA信託專戶

▲TISA帳戶買基金成本低更多。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

因應台灣高齡化社會下的退休與長期理財需求，金管會全力推動「TISA台灣個人投資儲蓄帳戶」，目的協助國人建立長期、穩健的投資觀念。群益金鼎證券身為全台第一家開辦財富管理TISA信託專戶的證券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資的習慣，進而穩健累積財富。

TISA擁有三大核心優勢：一、投資標的為經過「專家嚴選的優質基金」，由專業團隊共同研訂標準，精選適合長期投資的基金納入TISA機制，兼顧長期績效表現與波動風險的穩定度。二、採用「強制定期定額」申購機制，投資人無法以單筆申購方式投入，有助於分散風險並培養投資紀律，避免因情緒或短期市場波動而做出非理性決策，並讓收益持續滾入基金資產，充分發揮複利的力量。三、「最低申購金額僅1,000元即可起投」，不論是小資族、資深上班族或社會新鮮人，都能輕鬆參與，且投資人可享免手續費與較低的經理費率，進一步降低長期持有成本、提升投資效益，減輕長期理財負擔。

自2025年10月7日起，群益客戶前往群益金鼎證券官網「TISA 專區」，即可完成線上約定與基金申購流程。身為業界首家開辦TISA信託專戶的證券商，群益不僅展現了對財富管理市場的深耕決心，也正式啟動「證券與財富管理」的長期戰略布局。