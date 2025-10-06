台股近10年中秋節後一表看！上漲率7成　5檔新款主動式ETF搶市

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股投資人相信對於中秋變盤的議題都不陌生，根據群益投信統計，觀察過去10年以來，歷年中秋節前後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股在中秋節後股市漲跌互見，整體來看都是小漲小跌，上漲機率都有七成以上，不過市場法人表示，重點還是在選股不選市，因此建議可從5檔新推出的主動式台股ETF介入投資。

群益投信表示，歷年中秋節後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大，觀察近十年，台股在中秋節後股市漲跌互見，整體來看都是小漲小跌，不過重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。

主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。

陳易沅表示，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

另外，由於市場看好先進製程、IC設計(PMIC，高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。

此外，中秋、十一本來就是傳統消費旺季，台股大陸十一長假受惠股大致上可從消費性電子、食品民生中概通路、航空觀光三大類觀察，這些也次短線上可留意的投資題材。