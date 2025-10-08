貿易關稅大戰　外銀調查：企業成本上升5～14%

▲渣打集團發布《貿易的未來︰韌性》調查，經濟結構性變化、地緣政治情勢，造成企業企業成長攀高。（圖／渣打銀行提供）

渣打集團發布《貿易的未來︰韌性》（Future of Trade: Resilience）調查報告指出，全球經濟結構性變化與地緣政治情勢對企業成本產生顯著影響，超過六成受訪企業預期營運成本將上升5%至14%。隨著物流、營運和產品相關成本上升推動企業調整策略，超過半數企業表示正在採取多管齊下的方式提升業務韌性與應變能力，包括調整供應鏈地域佈局、優化資金管理策略及加大數位化轉型，以爭取在重構貿易秩序中的競爭優勢。

渣打《貿易的未來︰韌性》報告針對全球1,200名企業高階主管進行調查，瞭解其對未來三至五年全球貿易前景的看法與企業供應鏈足跡的策略變化，結果顯示，在跨境商業活動中，貿易關稅仍為企業最關注的議題，新興科技與全球經濟成長同樣扮演重要角色，53%的企業將此三項因素並列為塑造貿易未來趨勢的主要驅動力。

此外，企業也愈加積極運用科技掌握市場契機，高達95%的企業表示已採用或正計劃於未來兩年內採用數位化供應鏈融資平台，藉此提升與跨境供應商交易的韌性；同時，雲端運算、人工智慧以及數位資產等技術也逐漸受到企業重視。

調查亦發現，有六大市場在跨國企業供應鏈重組中脫穎而出，包括印度、馬來西亞、中國大陸、印尼、阿拉伯聯合大公國（阿聯）及美國。其中，印度是受訪企業最青睞的市場，原因在於印度不僅是成長最快的主要經濟體之一，更具有龐大人口紅利，逾四成受訪企業計劃擴大在當地的貿易與製造活動。亞洲的貿易活動整體亦呈現上升趨勢，特別是馬來西亞與印尼兩地可望進一步強化東協區域整合。阿聯則因其基礎設施及區域橋梁的地位吸引鄰近市場企業投資。另，全球企業正持續深耕美國與中國大陸兩大關鍵市場，兩者中短期內較難以被取代。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲指出，隨著東協、南南貿易和中東經濟圈成為供應鏈的新熱點，企業對於這些新興貿易廊道的關注度不斷提升，報告並顯示，未來三到五年內，亞洲憑藉其市場規模、成本效益，創新動能及高成長消費者基礎，將持續擔綱全球貿易的中心角色；這也使得台灣作為亞洲樞紐與產業國際鏈結點的關鍵地位愈發突顯。

朱佳玲強調，台灣企業的需求正在持續演變，企業客戶更加重視跨境貿易金融解決方案、多幣別資金與風險管理、即時外匯結算能力及各地市場的合規要求，渣打銀行作為一家具有國際視野的金融機構，將持續發揮跨境優勢，協助企業制定適切財務策略，並透過提供貿易融資、諮詢顧問及風險管理服務，助力企業提升韌性以在瞬息萬變的國際市場中不斷擴展版圖。

