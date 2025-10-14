台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以27282.1點開出，指數大漲358.68點，漲幅1.33％。隨後指數漲勢擴大，漲逾570.14點至27493.56點歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1455元，漲幅2.83％，隨後再漲45元至1460元新高；鴻海（2317）上漲3元至216元；聯發科（2454）上漲15元至1330元；廣達（2382）上漲4.5元來到299元；長榮（2603）上漲1元至180元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲587.98點或1.29％，收在46067.58點；標準普爾500指數上漲102.21點或1.56％，收6654.72點；那斯達克指數上漲490.18點或2.21％，收在22694.61點；費城半導體指數上漲315.87點或4.93％，收6723.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46067.58 ▲587.98 ▲1.29% S&P500 6654.72 ▲102.21 ▲1.56% NASDAQ 22694.61 ▲490.18 ▲2.21% 費城半導體指數 6723.47 ▲315.87 ▲4.93%

資料來源：證交所