ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以27282.1點開出，指數大漲358.68點，漲幅1.33％。隨後指數漲勢擴大，漲逾570.14點至27493.56點歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1455元，漲幅2.83％，隨後再漲45元至1460元新高；鴻海（2317）上漲3元至216元；聯發科（2454）上漲15元至1330元；廣達（2382）上漲4.5元來到299元；長榮（2603）上漲1元至180元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲587.98點或1.29％，收在46067.58點；標準普爾500指數上漲102.21點或1.56％，收6654.72點；那斯達克指數上漲490.18點或2.21％，收在22694.61點；費城半導體指數上漲315.87點或4.93％，收6723.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 46067.58 ▲587.98 ▲1.29%
S&P500 6654.72 ▲102.21 ▲1.56%
NASDAQ 22694.61 ▲490.18 ▲2.21%
費城半導體指數 6723.47 ▲315.87 ▲4.93%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【笑到不行】學生放老師跳的「上車舞」 他居然現場跟著開跳！

推薦閱讀

黃金期現貨衝破4100美元　白銀飆52.5美元同刷天價

黃金期現貨衝破4100美元　白銀飆52.5美元同刷天價

受到美中貿易緊張局勢升溫，以及市場對美國降息的樂觀預期影響，國際黃金期現貨價格雙雙衝破每盎司4100美元新高；白銀價格也升至歷史高點。

2025-10-14 08:42
台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以27282.1點開出，指數大漲358.68點，漲幅1.33％。隨後指數漲勢擴大，漲逾570.14點至27493.56點歷史新高。

2025-10-14 09:04
海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

中美之間今(14)日開始對對方船舶徵收額外港口費，這項收費美方今年4月17日宣布時並未造成運價飆漲，但是國要中方本月10日宣布要採取相對措施，卻立即造成運價飆漲，國內散裝船公司高階指出，主要是因為全球海岬型船，約有七成是以中國作為目的港，巴拿馬型船則有三成。

2025-10-14 07:00
一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

9月13家金控獲利全數出爐，受惠台股漲到2萬7千點以上新高，投資收益挹注下，壽險型金控獲利表現佳，富邦金（2881）、中信金（2891）為金控公司當中，唯二單月獲利突破百億元，合計13家金控前9月獲利為4328.27億元，年減10%，中信金、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）、華南金（2880）等5家金控前9月獲利都寫下歷史同期新高。

2025-10-14 00:05
無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

台銀黃金存摺13日最後一盤飆出每公克新台幣4039元史上天價，不少人紛紛開始尋找自己曾布局的黃金交易商品，有小資女挖出陳年對帳單，追憶自己19年前曾以每公克583元的價格買入10公克黃金存摺，卻因為2關鍵，徹底錯過暴漲592%的賺爛良機。

2025-10-14 00:02
築間首次庫藏股！　最多砸6.59億買回千張

築間首次庫藏股！　最多砸6.59億買回千張

知名連鎖火鍋品牌築間（7723）今（13）日宣布董事會通過第1次買回庫藏股，以維護公司信用及股東權益。

2025-10-13 23:29
國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

台灣四大航空公司公布9月營運成果，整體表現亮眼，受惠秋冬旅遊需求啟動與貨運市場回溫，華航、星宇前三季營收雙雙創下歷史同期新高，長榮航空維持穩健動能，台灣虎航則寫下歷年9月最佳營收紀錄，淡季不淡。

2025-10-13 23:26
輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函」

輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函」

輝達（NVIDIA）北士科用地持續在北市府與新光人壽溝通階段，台新新光金（2887）今（13）日晚間公告收到台北市政府來函通知，請子公司新光人壽同意合意終止北士科地上權，台新新光金隨即發布重大訊息，說明2大重點，並強調啟動協調機制，共尋最佳解決方案。

2025-10-13 21:52
快訊／海岬型船現貨運價單日加高4916美元、暴漲22%　非中美船隻大賺

快訊／海岬型船現貨運價單日加高4916美元、暴漲22%　非中美船隻大賺

中美港口費大戰戰火猛烈，明(14)日雙方就要開始收取額外港口費，中美持股達25%的企業，一艘海岬型船要付出約3百萬美元港口費，遠超過海運運價，非中美船隻成為搶手貨，今日晚間6:05收盤的海岬型船現貨市場日租單日上漲4916美元，收在28,132美元，暴漲22%，估計為10餘年新高。

2025-10-13 19:51
三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

金管會對三商壽進行一般業務檢查，發現違反保險法及個人資料保護法相關規定，並發現投資管理未按分層負責表、風險限額指標有低於所訂標等二項缺失，依保險法合計核處70萬元罰鍰。

2025-10-13 18:01

讀者迴響

熱門新聞

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

不是OpenAI！博通澄清百億美元神秘客戶傳聞

灣芯展登場　中國揭示晶片製程突破

國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

台積電待1年「月加班60小時↑」壓力大想離職

輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函」

台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

快訊／海岬型船現貨運價單日加高4916美元、暴漲22%　非中美船隻大賺

築間首次庫藏股！　最多砸6.59億買回千張

快訊／道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%

台股下跌！財經專家曝「進場撿便宜」時機

海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

周冠男曝資產配置新戰略點名這2檔ETF

大阪世博TECH WORLD館「圓滿謝幕」　超過110萬觀眾進場體驗

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

PCB股金居大股東申讓1950張　股價垂淚一度跌停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366