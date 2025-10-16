台積電Q4財測估營收略減1％　毛利率有望達六成　

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈第三季財報，台積電第三季獲利創新高，每股大賺17.44元，同時，台積電也釋出對第四季財測，台積電預期，第四季營收以美金計，預計落在322億至334億美元之間，相較第二季略減約1％，若以美元兌新台幣1比30.6元計算，台積電預期第四季毛利率有望達59%至61％，營利率則落在49％到51％之間。

台積電指出，第四季毛利率以中位數計算將提高50個基點至60%，主要因匯率更有利，且部分被海外員工成本稀釋持續影響。雖然海外員工成本仍然較高，但由於公司整體規模擴大，預期2025年下半年海外廠產能提升帶來的毛利率稀釋約為2%，全年預估介於1%至2%，低於之前的2%至3%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示：「台積電 2025 年第三季的業績受惠於市場對我們先進製程技術的強大需求 。 進入 2025 年第四季 ， 對台積電先進製程技術持續的強勁需求將繼續支持我們的業績表現。」

台積電也在今日釋出全年展望，台積電董事長魏哲家表示，基於強勁的AI需求，預期台積電今年全年的營收年成長約會落在30％中位數。

至於全年資本支出規劃，台積電則表示，預計全年資本支出約為400億至420億美元，相較先前公布的380億至420億美元有所縮小。

台積電也指出，資本支出約70%將投入先進製程，10%至20%用於特殊製程，另外10%至20%用於先進封裝、測試及其他用途。