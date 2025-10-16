確定發年終創4年次低　23.4%公司仍在觀望中

▲調查顯示，有69.5%確定發年終獎金，創4年次低，而有23.4%仍在觀望中；員工平均期望年終為1.04個月，更有66.2%上班族若年終不如預期會考慮離職。（圖／本刊資料照）

圖文／鏡週刊

時序進入第4季，將邁入尾牙、年終相關時節，yes123求職網公布一份調查，由於貿易戰、匯損、關稅等，企業景氣呈「外溫內熱」，今年年終獎金發放計畫尚未明朗。調查顯示，有69.5%確定發年終獎金，創4年次低，而有23.4%仍在觀望中；員工平均期望年終為1.04個月，更有66.2%上班族若年終不如預期會考慮離職。

據yes123求職網截至13日的調查，69.5%公司在馬年農曆年前，「已經確定會發年終獎金」，低於去年72.8%，為近4年次低；另有7.1%企業則為「已經確定不會發年終獎金」，高於去年同期的5.7%；剩下23.4%為「尚未確定發不發年終獎金」，顯見今年企業觀望氣氛轉趨濃厚。至於已確會定會發年終的公司來說，71.1%企業預估獎金平均基數「持平」，有14%認為會增加，14.9%則可能減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至13日調查，有50.3%的企業「已經確定會舉行尾牙活動」，低於去年的52.8%；另有14.6%則已確定不會舉行尾牙活動，高於去年的12.2%；以及有35.1%屬於「尚未確定舉不舉行尾牙活動」，相當於去年的35%。至於已確定會舉辦尾牙的公司來說，有51.1%的企業透露預算算是持平，有23.4%認為會增加，而預估預算減少的企業則占25.5%。

針對員工年終期望下滑，調查顯示，72.7%預期能於「馬年春節前」領到年終，較去年75.2%下滑，自認領不到者增至27.3%。年終獎金期望值方面，平均預估能拿到1.4個月，較去年的1.13個月下滑0.09個月，創4年次低。即使扣除自認領不到的，平均年終期望值則為1.43個月，也略低於去年的1.5個月。若年終獎金未達預期，有66.2%上班族考慮離職。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於內需產業因缺工、普發現金與連假效應，企業為搶才預期年終仍有成長的空間，不過部分外銷導向企業則受關稅、匯損影響，年終金額恐會下修。根據調查顯示，資方辦尾牙意願轉趨保守，但仍希望以此鼓舞士氣，降低年後離職率。



更多鏡週刊報導

柬埔寨地獄波及韓人／曾現身柬埔寨高喊「我會把GD帶來」 勝利被爆往來黑幫

「最毒千金」淪通緝犯潛逃柬埔寨販毒、仲介賣淫 黃荷娜傳懷上中國富豪孩子

柬埔寨掃蕩詐團逮3455人！園區爆「公司解散潮」 上百員工連夜撤離