快訊／台股收盤下跌43.53點　台積電跌15元至1460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開低走低，加權指數終場下跌43.53點，以27903.56點作收，跌幅0.16％，成交量6572.26億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌79.5點開出，指數開低走低，盤中最高達28038.24點，最低27811.81點，終場收在27903.56點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1460元，跌幅1.02％；鴻海（2317）上漲1元至252元；聯發科（2454）維持平盤至1245元；廣達（2382）下跌3元來到285元；長榮（2603）上漲1.5元至187.5元。
今天漲幅前5名個股為日電貿（3090）上漲8.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲4元，漲幅10％；一詮（2486）上漲8.3元，漲幅9.94％；增你強（3028）上漲3.7元，漲幅9.93％；鴻碩（3092）上漲1.45元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為六方科-KY（4569）下跌16.5元，跌幅9.94％；科妍（1786）下跌8元，跌幅9.7％；山林水（8473）下跌3.95元，跌幅9.68％；華冠（8101）下跌1.55元，跌幅8.73％；台汽電（8926）下跌3.85元，跌幅7.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|日電貿（3090）
|93.5
|▲8.5
|▲10.0％
|南茂（8150）
|44.0
|▲4.0
|▲10.0％
|一詮（2486）
|91.8
|▲8.3
|▲9.94％
|增你強（3028）
|40.95
|▲3.7
|▲9.93％
|鴻碩（3092）
|16.05
|▲1.45
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|六方科-KY（4569）
|149.5
|▼16.5
|▼9.94％
|科妍（1786）
|74.5
|▼8.0
|▼9.7％
|山林水（8473）
|36.85
|▼3.95
|▼9.68％
|華冠（8101）
|16.2
|▼1.55
|▼8.73％
|台汽電（8926）
|44.85
|▼3.85
|▼7.91％
資料來源：證交所
