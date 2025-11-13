快訊／台股收盤下跌43.53點　台積電跌15元至1460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開低走低，加權指數終場下跌43.53點，以27903.56點作收，跌幅0.16％，成交量6572.26億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌79.5點開出，指數開低走低，盤中最高達28038.24點，最低27811.81點，終場收在27903.56點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1460元，跌幅1.02％；鴻海（2317）上漲1元至252元；聯發科（2454）維持平盤至1245元；廣達（2382）下跌3元來到285元；長榮（2603）上漲1.5元至187.5元。

今天漲幅前5名個股為日電貿（3090）上漲8.5元，漲幅10％；南茂（8150）上漲4元，漲幅10％；一詮（2486）上漲8.3元，漲幅9.94％；增你強（3028）上漲3.7元，漲幅9.93％；鴻碩（3092）上漲1.45元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為六方科-KY（4569）下跌16.5元，跌幅9.94％；科妍（1786）下跌8元，跌幅9.7％；山林水（8473）下跌3.95元，跌幅9.68％；華冠（8101）下跌1.55元，跌幅8.73％；台汽電（8926）下跌3.85元，跌幅7.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 日電貿（3090） 93.5 ▲8.5 ▲10.0％ 南茂（8150） 44.0 ▲4.0 ▲10.0％ 一詮（2486） 91.8 ▲8.3 ▲9.94％ 增你強（3028） 40.95 ▲3.7 ▲9.93％ 鴻碩（3092） 16.05 ▲1.45 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 六方科-KY（4569） 149.5 ▼16.5 ▼9.94％ 科妍（1786） 74.5 ▼8.0 ▼9.7％ 山林水（8473） 36.85 ▼3.95 ▼9.68％ 華冠（8101） 16.2 ▼1.55 ▼8.73％ 台汽電（8926） 44.85 ▼3.85 ▼7.91％

資料來源：證交所