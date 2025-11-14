森崴能源Q3大虧77億元　連同正崴、永崴全數跌停

▲森崴能源Q3大虧77億元。（圖／翻攝證交所）

記者高兆麟／台北報導

森崴能源（6806）昨日公告，受到子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計前3季虧損高達121.72億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失，今日三家公司開盤後全數跌停。

森崴能源今日跌停，股價下跌4.9元至44.1元，正崴則下跌4.55元至跌停價41.3元，永崴同樣被打入跌停板，下跌3.3元至30.15元。

森崴能源昨日表示，富崴能源（資本額124.45億）是森崴能源100%持股子公司，是台灣第一家專業的離岸風電統包工程公司（EPCI）、自組本土風電團隊，對於台灣離岸風電的長期自主發展至關重要。離岸風電二期工程在前期探勘、各種設備物料及海上施工，接連遭遇COVID-19、烏俄戰爭、全球大缺船、國產化政策等因素影響，各類情事變更影響鉅大。

公司強調，此統包工程合約金額565億元（含稅），裝置容量300MW，工程進度已達94.68%，目前收到業主工程款398億元，因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第一階段核准93.5天工期展延；近年極端氣候變化，海事工程費用暴增，今年光第三季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風海象惡劣無法施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。