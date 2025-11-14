普發1萬！「ATM領現」下周一開跑　逾28000台提供服務

▲普發1萬。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自下周一（11月17日）起至115年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全台指定16家金融機構（含郵局）中的任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙之指定金融機構（含郵局）ATM機臺操作，即可領取1萬元現金，估計有ATM共2萬8千餘台提供服務。

財政部說明，民眾可於ATM領現期間至全臺指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機臺領取普發現金，包括臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。方便民眾領取。

ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。如父母或監護人代領未滿13歲孩童之普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。

財政部進一步說明，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。



