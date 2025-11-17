一表看台股ETF前十強　近3月大漲2位數

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

在AI商機持續爆發、四大CSP(雲端服務供應商)亞馬遜、Alphabet、微軟及 Meta同步上修全年資本支激勵下，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近3月皆大漲二位數，其中，IC設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈，國內唯一聚焦台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）表現最佳，近３月大漲21%。

近３月績效第一的台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）前五大持股中包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯（8299）、南亞科（2408）及華邦電（2344）。雖然這些公司不純粹是IC設計企業，但其產品高度依賴IC技術，與晶片設計密不可分。此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單週上漲約30%，第四季標準型DRAM合約價可望季增18%至23%，部分高階產品自9月以來累計漲幅近七成。

TechInsights指出，AI伺服器需求持續推升HBM（高頻寬記憶體）出貨量，年增率有機會超過70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。