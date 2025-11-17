微創手術醫材新兵到　常廣預計12月掛牌上櫃

▲常廣董事長陳政宏。（圖／記者高兆麟攝）

微創手術器械醫材廠常廣（6730）將於明（18）日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月中旬掛牌上櫃，展現其在全球微創醫材領域持續成長的實力。

常廣深耕微創手術器械領域多年，致力於研發、製造及行銷高品質醫療器械產品。公司主力產品為穿刺套管，為常廣早期即投入開發並維持最高銷量的核心產品。近期備受矚目的單孔多通道套管組，更能透過單一傷口同時導入多種手術器械，適用於自然孔道手術（如經肛門或陰道），不僅讓體表幾乎無明顯傷口，還能大幅縮短病患恢復時間，並可完美搭配達文西機器手臂系統，提升手術效率。常廣的帶電手術器械亦備受好評，雙極系列可同時完成凝血與切割，減少醫師更換器械的時間並降低組織熱傷害；單極系列則兼具高功率與優異性價比，廣泛應用於各類手術，滿足臨床多樣化需求。

在市場布局方面，常廣除了持續鞏固歐洲主要市場外，近年也積極拓展東南亞區域。2025年11月，常廣在泰國市場以單孔多通道套管組搭配達文西Xi系統完成RARP（Robotic-Assisted Radical Prostatectomy 機械輔助攝護腺切除）手術，獲得醫界高度肯定。美國市場方面，常廣持續推動產品註冊，並與多家潛在客戶洽談合作，國際布局持續擴展，展現公司在微創醫材領域的全球競爭力與發展潛力。

隨著微創手術需求的持續穩定成長，常廣營收也從新台幣3億元一路攀升，去年達4.54億元，創下歷史新高紀錄；稅後淨利6,824萬元，每股盈餘2.13元。今年前三季營收更創下同期新高，達3.64億元，稅後淨利5,310萬元，EPS達1.66元 。值得注意的是，常廣近二年平均毛利率均維持47%以上之水準，顯示公司產品結構優化與製造效率提升成果已逐步顯現，營運體質穩健。

常廣以自研、自製及自有品牌提供完整微創醫材解決方案，其自有品牌「LAGIS」系列產品已打入國際醫療體系，穿刺套管在台灣市場市占率近三成，穩居本土品牌第一名。產品已銷售至50多個國家，其中日本為最大市場，占營收約25%，其次為台灣與歐洲市場。在國際法規合規方面，常廣早於2023年即全面完成產品MDR轉換，成為亞洲第一家取得歐盟MDR證書的企業。此舉顯示公司在產品品質與法規遵循上的堅實實力，也為拓展歐洲高階醫療市場奠定基礎。

展望未來，常廣將持續強化產品開發與整合能力，提升產品規格與組合完整性，滿足臨床端多元需求，提供醫師一站式手術解決方案。隨著新廠建設完成並導入自動化生產線與智慧倉儲系統，常廣產能將全面提升，營運動能可望再創新高，穩健推動長期成長，進一步強化國際競爭力，為全球微創醫療市場帶來更多創新與無限可能。