「小台積電」富邦0052一拆七　今最後交易日收跌、11／26日恢復上市

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）將進行分割，今（18）日為分割前最後交易日，受到大盤大跌將近700點拖累，終場下跌3.7元或跌幅1.49%，以245.3元作收，成交量1萬544張，11月26日重新上市。

0052將於明（19）日到25日暫時停止交易，完成一拆七分割作業之後，11月26日重新上市，分割後不用4萬元就能買進一張0052，價格更親民，也不會影響持有資產總值，分割後價格於11月25日公告，結果通知書則於12月8日寄發。

0052近期股價在250元上下，一拆七分割後，不用4萬元就能買進一張0052，價格更親民，交易門檻降低，流動性更高，刺激更多投資人定期定額買進。

根據證券交所最新公布的2025年10月「ETF定期定額交易戶數統計排行」資料顯示，0052躍升至前20名之列，顯示在AI、高速運算、半導體、雲端科技等科技產業結構性成長動能帶動下，國內投資人對科技類ETF的長期布局意願明顯提升。

近期台、美科技指數持續展現韌性，加上AI伺服器供應鏈及相關晶片製造商營收與資本支出展望強勁，可望將吸引投資人透過定期定額方式進場掌握長線科技成長趨勢。