凱基金孫公司員工涉勾詐團捲款逾2億　金管會：11／3通報重大偶發

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金（2887）旗下孫公司中華開發資本管理顧問葉姓員工利用漏洞，與詐團勾結捲款700萬美元（約新台幣2.17億元）；對此，金管會銀行副局長王允中表示，凱基金已於11月3月通報重大偶發事件，相關報告也在通報後7日繳交，目前整起案件檢調已介入調查。

根據檢調資料指出，中華開發資本管理顧問葉姓員工涉嫌於2025年9月底，利用職權之便，趁同事不注意先側錄同事的帳號、密碼，之後又利用主管出國時，竊取主管金鑰，未經授權登入中華開發公司網銀帳戶，拆分19次轉帳匯款共計700萬美元至境外帳戶，立即遭提領。

王允中表示，凱基金已於11月3月通報重大偶發事件，相關報告也在通報後7日繳交，目前整起案件檢調已介入調查，目前不便對案情表達意見。

凱基金表示，中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權之匯款操作，移轉約700餘萬美元，公司於第一時間發現異常後立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。

凱基金指出，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常，案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴，公司強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

