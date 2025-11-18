香港以無人機做物流配送達140萬架次　低空經濟引我業界觀摩取經

▲順豐香港展示載貨配送的無人機。（圖／秦玉玲提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲物流航運與空運會展(ALMAC)本月17至18日在香港會展中心舉行，台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥指出，香港今年積極發展無人機物流配送，已經累積達140萬架次，最高載貨15公斤，運送範圍達120公里，是今年展出的焦點。

ALMAC以「貿易新局：共創增長、協同共贏」為本屆主題，聚焦三大核心趨勢：供應鏈轉型與新興市場機遇、可持續發展與綠色能源、以及創新科技等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年我業界觀展團仍由台灣服務聯盟協會承辦，團長為香港台灣工商協會劉孝超會長，團員包括台北市空運承攬公會羅文祥理事長及兩位理事、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲、李柏峰副理事長、桃園機場公司、遠雄自由貿易港區公司、安益國際會展公司、高雄餐旅大學等一行20人。

秦玉玲說明，兩天會議論壇邀請40位全球專業人士主講智慧供應鏈趨勢發展，議題包含「低空經濟新引擎、永續綠色能源、智能供應鏈、智慧港口與智慧貿易、AI在供應鏈中的實踐與應用、大灣區鮮貨商機、探索中東市場潛力、中亞貿易及物流新機遇等」

▲我業者赴香港觀展與參加論壇，右四為航空貨運承攬公會理事長羅文祥，右六為台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲。（圖／秦玉玲提供）

大會展區設有空運、海運與港口服務、無人機低空經濟、AI科技應用、供應鏈管理與物流服務等展位，90家公司展示最新的物流與供應鏈方案，尤其低空經濟專區是首次在ALMAC登場，包括順豐香港與ESRI香港均展示無人機、無人飛行器與城市空中交通的尖端科技與運用，例如用來偵測建築物外觀的破損及地下維修工程。

香港貿發局今年特別安排台灣參訪團於第三天前往國泰航空機場貨運站，進行交流分享香港機場管理局與HACTL航空貨運站所制定的SLA服務水平及KPI管理績效，這將有助於桃園機場公司未來為提升新貨運園區而制定作業管理及服務指標作參考。