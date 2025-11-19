輝達、微軟聯手投資Anthropic150億美元　AI熱潮不減

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／記者林東良翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

人工智慧（AI）領域再掀投資熱潮！晶片巨頭輝達（NVIDIA）與科技大廠微軟（Microsoft）聯手宣布，將對AI新創公司Anthropic投資總額最高達150億美元，顯示AI泡沫爭議並未阻擋資金湧入。此舉不僅彰顯兩家公司對生成式AI技術的信心，也讓Anthropic估值攀升至3500億美元。

根據法新社的報導，輝達承諾投入最多100億美元，而微軟則計劃注資50億美元。值得注意的是，微軟目前已持有Anthropic主要競爭對手OpenAI 27%的股份，這次大手筆的投資也意味著其在AI市場佈局上的加碼。此外，作為一項合作協議的一部分，Anthropic將向微軟購買總值達300億美元的雲端運算服務，並採用輝達最新的晶片技術以拓展其AI產品能力。

這筆投資聚焦於生成式AI的未來發展，而市場競爭已進一步升溫。不僅是OpenAI和Anthropic，Google也加入戰局，今天發布旗下聊天機器人Gemini的最新版本，顯示科技巨頭們在AI創新上的激烈競逐。隨著技術不斷演進，各方正努力爭奪市場領先地位，AI產業的商業價值愈加凸顯。

然而，投資熱潮並未消除市場的疑慮。華爾街分析師對AI可能形成泡沫的警告逐漸升溫，導致輝達股價盤中一度下跌3%，微軟則下挫近3.5%。根據財經媒體CNBC指出，Anthropic估值已達3500億美元，僅次於OpenAI的5000億美元，成為全球最具價值的AI企業之一。