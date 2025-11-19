台積電跌10元至1395　台股跌逾90點後翻紅震盪

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以26708.28點開出，指數下跌47.84點，跌幅0.18％。指數一度在跌逾92.68點至26663.44點後翻紅，沿平盤震盪。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1400元，跌幅0.36％，後跌勢擴大至跌10元至1395元；鴻海（2317）下跌3.5元至226.5元；聯發科（2454）下跌20元至1150元；廣達（2382）上漲1元來到271元；長榮（2603）上漲1元至180.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌498.5點或1.07％，收在46091.74點；標準普爾500指數下跌55.09點或0.83％，收6617.32點；那斯達克指數下跌275.23點或1.21％，收在22432.85點；費城半導體指數下跌154.71點或2.31％，收6551.03點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46091.74 ▼498.5 ▼1.07% S&P500 6617.32 ▼55.09 ▼0.83% NASDAQ 22432.85 ▼275.23 ▼1.21% 費城半導體指數 6551.03 ▼154.71 ▼2.31%

資料來源：證交所