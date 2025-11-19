晚退休成趨勢！每月8.2萬名中高齡求職　3年成長34%

▲根據104人力銀行調查，中高齡求職3年成長34%，員工想延後退休但76.6%企業未執行。（示意圖／中時報系資料庫）

隨著平均餘命延長，延後退休成為趨勢。104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，揭露中高齡主動應徵人數從2023年每月平均6.1萬人，成長到2025年的8.2萬人，3年成長34%；80.6%的中高齡員工，希望60歲以後繼續工作，但68.6%的企業缺乏實質制度。

《勞基法》修法通過，勞資可以協商延後65歲強制退休年齡，鼓勵中高齡繼續留任。根據104人力銀行旗下--104高年級最新發布的調查，80.6%中高齡員工希望60歲以後繼續工作，其中，60.2%願意在65歲以後才退休；中高齡對於延後退休有高度意願，但34.2%的企業對於留用中高齡員工沒有任何措施，僅34.4%企業停留在口頭鼓勵，合計68.6%的企業缺乏實質制度。

針對有意退休的中高齡員工，104也指出，55.6%的企業沒有員工退休規劃，21%企業還在規劃、目前暫時沒有，合計76.6%的企業缺乏明確或實際執行的員工退休準備制度。

至於有員工退休準備的企業，42.1%提供回聘制度、占比最高，23.8%提供優於法令的退休條件，21%提供團體年金險，提供退休準備服務(課程學習)、志工或社團參與的企業不到2成，協助中高齡需要的第二人生藍圖準備明顯不足。

吳麗雪指出，日本、新加坡2024年65歲以上勞動參與率超過2成，企業透過建立「延後退休＋回聘雙軌制」，視退休為職涯轉型一環，讓資深員工成為導師與知識守門人，對企業而言，留任制度是永續治理的延伸，結合薪資彈性、再聘安排與退休前學習支持，延續人力資本，同時回應員工財務與心理安全需求，讓退休成為共創新價值的起點。

