謝金河：沒有三兩三不能過梁山　AI帶給產業生態的巨變

十一月全球股市又出現一些新變化，一是美國Fed放話，可能不再降息，以目前美國十年及三十年公債殖利率都高掛在四％以上來看，Fed再降空間似乎有限，不管川普怎麼催促，鮑爾似有一定的定見，升息可以視為中性的因素。

文／謝金河

另一個是ＡＩ是不是泡沫化，自從《大賣空》作者Michael Burry放空Palantir後，市場產生共振，大家都認為ＡＩ投資那麼大，回收還看不見，大家對於估值漸有戒心，最具指標的Nvidia股價從二一二．一九美元拉回，最低跌到一七八．九一美元，TSMC ADR也從三一一．三六跌回二七六．二三美元，AVGO（Broadcom）從三八六．四八跌回三二九．○三美元，這些大市值的ＡＩ股都出現顯著回檔。

股價大漲產生乖離過大

其實這不是基本面出了問題，而是股價大漲產生的乖離太大，例如AVGO漲到三八六．四八美元，年線還在二四七．七四美元，TSMC ADR漲到三一一．三六美元，年線仍停留在二一○．五五美元，台灣的台積電也是這樣，股價漲到一五二五元，年線仍在一一一三元，我常常以《老人與狗》的理論來提醒投資人，股價與年線乖離太大，很容易產生《老人與狗》的效應，股價會拉回，是因為技術面的乖離太大，不是基本面出了問題，股價拉回可能是另一次新的買點。

今年大漲的很多千元股，也都出現技術面乖離太大的問題，像是銅箔的台光電股價漲到一五二五元，年線還在七九三元，智邦漲到一一八○元，年線在七五八元，川湖漲到四四○○元，年線還在二三○九元，奇鋐漲到一五八五元，年線仍停留在七七四．六元，這些今年股價漲最多的千元股，都有技術面乖離太大的問題，股價大漲後適度拉回修正才能醞釀下一波再攻堅的實力。

第三個可能會發酵的利空是《經濟學人》對台灣外匯存底、新台幣的問題，作了很大的封面故事報導，十四日新台幣盤中又見大幅升值，本來收在三一．二兌一美元，突然急升到三○．七五兌一美元，這又讓市場聯想到今年五月二日及五月五日，台幣在兩個交易日中突然急升到二八．七兌一美元，新台幣突見大幅升值，也造成上市公司在第二季出現逾二○○○億元的匯損，影響第二季財報非常巨大，大家都很擔心這次會不會又重蹈覆轍。

新台幣是否低估？這是一個幾十年都存在的老問題，這又攸關台灣壽險業長期手上握有國外債券逾七千億美元，央行長期讓新台幣維持在相對低的匯價，也包括利率相對在低檔，這都是存在很多年的問題，這次《經濟學人》又拿出來大作文章，這一周新台幣走勢至關重要。

我一直強調新台幣的升值，要特別關注日圓及韓元的走勢，以目前日圓在一五四兌一美元，韓元在一四五一上下，新台幣沒有單獨大幅升值的理由。這次高市早苗上任就強調要繼續維持寬鬆貨幣政策，並且讓日圓相對弱勢，台灣是美債最大持有國之一，再加上台灣的科技力量，美國不太可能單獨壓迫台幣升值而放過日本及南韓，下周央行應對新台幣表態。

從季報看企業本業獲利

這三項是影響市場三大要素，但真正牽動台股的仍是基本面，這次第三季財報完成公告，全體上市櫃公司淨利一．二五兆元，季增四八．四％，年增十二．四％，前三季淨利三．二兆元，今年會超過四兆元以上，可能再創歷史新紀錄，這當中台積電貢獻一．二一兆淨利最卓著。今年台股出現很多出類拔萃的上市公司，例如伺服器機櫃的緯穎，第三季ＥＰＳ八二．九二元，今年前三季ＥＰＳ二○○．八五元，這應該是台灣史上空前紀錄，外資也給緯穎目標價上看八○○○元，如果第四季比照第三季水準，今年ＥＰＳ可能在二八○～三○○元之間，這實在是很了不起的數字，這也對持有緯穎三五．四六％的緯創帶來助力，緯創前十個月營收一．六五兆元，年增九四．六％，第三季淨利七四．○六億，ＥＰＳ二．三六元，前三季ＥＰＳ六．三四元；值得一提的是，緯創第二季毛利率掉到四．四四％，第三季回升到七．三九％。（全文未完）

