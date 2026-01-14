超狂！台灣富豪2029年財富飆破59兆　中信銀：年增10%跑不掉

▲中國信託商業銀行外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣有錢人越來越多，資產累積速度也越來越驚人。中國信託銀行今（14）日與波士頓顧問公司（BCG）共同發布《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》，預測2029年台灣高資產族群財富總額將衝破新台幣59兆元，未來5年年均成長率達10％，成長動能強勁。

中信銀行總經理楊銘祥表示，在地緣政治重組、利率循環反覆與市場波動加劇的情況下，財富累積的邏輯正在改變，台灣高資產家族也從創造財富進入傳承與治理的新階段。

根據報告內容，台灣淨資產1億元以上的高資產族群，2025年約有12.3萬人，預計至2029年成長至15.5萬人；其中資產規模逾10億元的超高資產族，將從8000人成長至1.1萬人，顯示資產集中與財富治理的趨勢同步加劇。

觀察高資產族的財富配置趨勢，跨境布局幾乎已成為標準配備。報告指出，74％的高資產客戶已持有境外資產，另有14％正在規劃海外配置。其中資產10億元以上者，高達86％已完成跨境布局，海外投資地區以新加坡、日本、美國為主，港澳市場趨於觀望，中國大陸則普遍採保守策略。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，跨境資產配置不再只是分散風險的手段，而是與家族治理、企業營運及傳承規劃緊密結合的基礎結構，顯示台灣高資產家族的財富管理邁向更高層次。

報告也揭露明顯的世代差異。55至74歲的創富一代，重視資產保值與結構穩定，偏好低波動與高流動性商品；而35至54歲的新世代富豪則積極參與家族治理，偏好成長型與國際化資產，對制度化管理的接受度也明顯較高。

另外，家族辦公室雖逐漸受到重視，但導入率仍不高。超過八成高資產客戶表示聽過家族辦公室，但實際了解運作與導入服務的比例僅約兩成。中信銀行指出，這顯示市場對家族辦公室的認知與實踐仍有成長空間。

中信銀強調，台灣家族財富管理已從產品導向轉向治理導向，未來將持續強化跨境研究與整合服務，協助超高資產家族打造可長可久的全球治理架構，在亞洲資產管理版圖中發揮更關鍵的影響力。