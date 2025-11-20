快訊／台股收史上第2大漲點！大漲846點　台積電漲60元至1455

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲846.24點，為史上第2大漲點，以27426.36點作收，漲幅3.18％，成交量5770.21億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲632.79點開出，指數開高走高，盤中最高達27493.63點，最低27183.03點，終場收在27426.36點。盤中最大漲點一度來到913.51點，為史上第3大。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到1455元，漲幅4.3％；鴻海（2317）上漲7.5元至236.5元；聯發科（2454）上漲25元至1185元；廣達（2382）上漲7元來到274元；長榮（2603）上漲3元至182.5元。
今天漲幅前5名個股為榮科（4989）上漲3.95元，漲幅9.96％；金像電（2368）上漲52元，漲幅9.96％；台玻（1802）上漲3.1元，漲幅9.95％；光聖（6442）上漲100元，漲幅9.95％；乙盛-KY（5243）上漲7.9元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為康控-KY（4943）下跌1.7元，跌幅9.44％；世芯-KY（3661）下跌245元，跌幅7.38％；聚陽（1477）下跌19.5元，跌幅6.27％；康霈*（6919）下跌7.5元，跌幅5.58％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.05元，跌幅5.26％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮科（4989）
|43.6
|▲3.95
|▲9.96％
|金像電（2368）
|574.0
|▲52.0
|▲9.96％
|台玻（1802）
|34.25
|▲3.1
|▲9.95％
|光聖（6442）
|1105.0
|▲100.0
|▲9.95％
|乙盛-KY（5243）
|87.5
|▲7.9
|▲9.92％
|康控-KY（4943）
|16.3
|▼1.7
|▼9.44％
|世芯-KY（3661）
|3075.0
|▼245.0
|▼7.38％
|聚陽（1477）
|291.5
|▼19.5
|▼6.27％
|康霈*（6919）
|127.0
|▼7.5
|▼5.58％
|富邦蘋果反一N（02001R）
|0.9
|▼0.05
|▼5.26％
資料來源：證交所
