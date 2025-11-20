快訊／台股收史上第2大漲點！大漲846點　台積電漲60元至1455

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲846.24點，為史上第2大漲點，以27426.36點作收，漲幅3.18％，成交量5770.21億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲632.79點開出，指數開高走高，盤中最高達27493.63點，最低27183.03點，終場收在27426.36點。盤中最大漲點一度來到913.51點，為史上第3大。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到1455元，漲幅4.3％；鴻海（2317）上漲7.5元至236.5元；聯發科（2454）上漲25元至1185元；廣達（2382）上漲7元來到274元；長榮（2603）上漲3元至182.5元。

今天漲幅前5名個股為榮科（4989）上漲3.95元，漲幅9.96％；金像電（2368）上漲52元，漲幅9.96％；台玻（1802）上漲3.1元，漲幅9.95％；光聖（6442）上漲100元，漲幅9.95％；乙盛-KY（5243）上漲7.9元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為康控-KY（4943）下跌1.7元，跌幅9.44％；世芯-KY（3661）下跌245元，跌幅7.38％；聚陽（1477）下跌19.5元，跌幅6.27％；康霈*（6919）下跌7.5元，跌幅5.58％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.05元，跌幅5.26％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 榮科（4989） 43.6 ▲3.95 ▲9.96％ 金像電（2368） 574.0 ▲52.0 ▲9.96％ 台玻（1802） 34.25 ▲3.1 ▲9.95％ 光聖（6442） 1105.0 ▲100.0 ▲9.95％ 乙盛-KY（5243） 87.5 ▲7.9 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康控-KY（4943） 16.3 ▼1.7 ▼9.44％ 世芯-KY（3661） 3075.0 ▼245.0 ▼7.38％ 聚陽（1477） 291.5 ▼19.5 ▼6.27％ 康霈*（6919） 127.0 ▼7.5 ▼5.58％ 富邦蘋果反一N（02001R） 0.9 ▼0.05 ▼5.26％

資料來源：證交所