58萬股民注意！00940最新月配升至0.045元　年化分配率6％

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

元大台灣價值高息（00940）公告最新配息金額，本次調升至每單位0.045元，以今（25）日9.11元收盤價換算年化配息率約6%，預計12月10日除息，2026年1月2日發放配息。

相較季配高股息吹起降息風，月配高股息近期逆勢升息，00940除是首檔降息踩剎車的月配商品，配息調升力道也相當顯著，自今年6月開始調升配息金額至0.04元後，本月份再度調升至0.045元，市場預期此殖利率將有機會持續維持。

此外，近期00940調整成分股，新增多檔參與AI、機器人成長契機的高股息股票，包括廣達集團的廣明(6188)，高度持股「小金雞」達明，於智慧自動化/機器人業務亮眼；中興電(1513) 受惠於台電進行能源轉型的電網韌性建設計畫，以及AI對於電力的剛需；信邦(3023)則聚焦於高成長性的半導體設備、機器人與AI應用，相關業務已與輝達機器人公司進行合作；金寶(2312) 則聚焦在AI伺服器、電動車充電樁以及低軌衛星等新興領域。

刪除的成分股則顯著貢獻帳上已實現資本利得，有利未來配息，包括群聯(8299)於持有期間上漲達190%、東元(1504)上漲約80%、日月光(3711)上漲約48%，帆宣(6196)與順達(3211)亦上漲約4成。

法人認為，台股企業獲利持續成長，且維持6至7成的現金股息配發率，讓高股息ETF持續具備投資價值，月配高股息較早降息，也較快重回升息循環，00940自台股4/9低點反彈至今漲幅達27.8%，同期間含息績效於千億高股息ETF排名第二，僅次0056，隨著本次指數調整汰弱留強，納入AI相關概念股，預計將為基金績效挹注正面表現。

