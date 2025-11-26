ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航空永續獲肯定　獲頒七項企業永續大獎及 IATA永續採購認證

▲長榮航空獲七項企業永續大獎及IATA永續採購認證。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，獲頒「全球企業永續獎(GCSA)」《永續報告書獎–銀獎》及「台灣企業永續獎(TCSA)」《永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》共七項大獎，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

長榮航空表示，公司今年在永續經營的道路上再創里程碑，於10月份獲得國際航空運輸協會（IATA）「永續採購」（Sustainable Procurement- SP）認證，成為全球唯二、亞洲第一家榮獲此項認證的航空公司。透過標準化的責任採購流程，把永續理念全面融入採購流程與管理架構，與價值鏈夥伴攜手打造更具前瞻性與韌性的永續供應鏈。

長榮航空指出，在環境與社會共融方面，長榮航空積極響應自然相關財務揭露框架（TNFD），與新生永續顧問股份有限公司合作扶植屏東有機果園轉型，利用新生公司專利的草生栽培農業工法施作及管理，以有效減少農業溫室氣體排放，並增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準。藉由契作的模式，同步實現果園永續經營與提升環境效益，果園所生產的檸檬未來也將供應於長榮航空機上餐飲，讓旅客在享受餐點的同時，也一起參與零碳永續農業轉型。

長榮航空強調，作為肩負永續責任的企業公民，長榮航空始終秉持「安全、服務、永續」的核心理念，以實際行動為社會注入正向能量，多方面實踐永續治理的承諾。長榮航空將持續提升營運績效與永續表現，致力於成為全球航空業永續經營的標竿。

關鍵字： 長榮航空

中國瑞幸咖啡傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准來台投資

中國瑞幸咖啡傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准來台投資

傳中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台，且首家門市據點也已選定，惟經濟部澄清並沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資。

2025-11-26 15:55
Meta採用Google TPU晶片　4檔「發哥概念」ETF沾光

Meta採用Google TPU晶片　4檔「發哥概念」ETF沾光

外電報導，Meta未來推出資料中心可能大規模導入Google的TPU晶片，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，激勵台灣Google供應鏈。聯發科（2454）被視主要受惠對象，今（26）日開盤直衝漲停，觀察以聯發科為成分股的台股主題型ETF，其中權重超過10%的有中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦旗艦50（009802）、野村臺灣新科技50（00935）等四檔為主。

2025-11-26 14:09
無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

軍用無人機採購案啟動，國防部軍備局訂今（27）日召開徵商、規格說明會，航太軍工相關類股包含亞航（2630）、漢翔（2634）、邑錡（7402）、雷虎（8033）、中光電（5371）、晟田（4541），工業電腦攸泰科技（6928）、事欣科（4916），以及龍德造船（6753）等九檔，齊刷一排漲停。

2025-11-26 11:55
台積電告羅唯仁　經長龔明鑫：工研院已啟動撤銷院士流程

台積電告羅唯仁　經長龔明鑫：工研院已啟動撤銷院士流程

台積電25日正式對前資深副總羅唯仁提告，外界關注是否將依《國家安全法》處置。經濟部長龔明鑫今（26）日受訪時表示，整起事件目前分為兩個層次，涉及國安法部份已由高檢署主動介入調查；另一部分則屬於台積電有關營業秘密的部分，若需要政府協助，經濟部都會盡力配合。

2025-11-26 14:45
「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量　躍居成交王

「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量　躍居成交王

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）完成「一拆七」股票分割，於今（26）日以35.04元重新恢復上市，由於分割之後，一張投資成本不用到4萬元，吸引小資族群進場，開盤50分鐘，成交量爆13萬張，成為上市成交王，股價反映台積電（2330）上攻，最高來到35.4元，漲幅逼近1%。

2025-11-26 09:54
國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

國票金（2889）將於明（2026）年進行董事改選，旺旺集團、耐斯，以及公股三方勢力競相增加持股，公股中除公股銀行全力加碼外，連臺灣菸酒今（26日）公告加入戰局，公告自10月28日至11月26日買進2萬張國票金持股，根據市場消息指出，公股陣營持有國票金股權已有20%左右，力拚董事席次過半企圖心強烈。

2025-11-26 17:10
Google概念股！ 聯發科衝漲停　一掃跌至14個月低點陰霾

Google概念股！ 聯發科衝漲停　一掃跌至14個月低點陰霾

市場關注Google自研張量處理器（TPU）在人工智慧（AI）晶片領域的崛起，激勵與Google在特殊應用IC（ASIC）合作的聯發科（2454）今（26）日早盤即攻上漲停價，暫揮別上周才創下14個月低點的陰霾。

2025-11-26 10:43
記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

PCB銅箔供應商金居（8358）、記憶體模組廠商丞（8277）兩檔個股於今（26）日起至12月9日為止，被列入處置股，商丞應聲打落8.33元跌停價，金居則是拉回跌至220元、跌幅3.93%。

2025-11-26 10:35
AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

針對外界關注 Google 自研 AI 晶片崛起、可能動搖其在 AI 基礎設施市場主導地位的疑慮，輝達周二罕見在 X 平台發文強調，自家技術仍「領先業界一代」，且其平台是目前唯一能支援所有主流 AI 模型、可涵蓋所有運算場景的解決方案。

2025-11-26 10:35
5檔主動式台股ETF受益人41.4萬人創高　4檔搶募進場

5檔主動式台股ETF受益人41.4萬人創高　4檔搶募進場

無懼大盤大跌大漲劇烈震盪，主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數來到41萬4612人，已連續第6周創下歷史新高，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。

2025-11-26 12:19

