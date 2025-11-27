ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

▲港務公司七堵開發範圍示意圖。（圖／港務公司提供）

▲港務公司七堵開發範圍示意圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司辦理「基隆市七堵區一德新村都市更新事業公開評選實施者案」，今(27)日正式公告，公司表示歡迎業界先進參與合作，共同推進七堵地區的發展。該案緊鄰陽明海運總部。

港務公司說明，在基隆市七堵區持有一德新村1.1公頃土地，規劃以都市更新權利變換方式進行開發，將公開甄選實施者，期能優先整合鄰近地主包含臺鐵公司、菸酒公司及基隆市政府所屬土地；如若能順利整合，開發土地總面積將可達1.4公頃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基地位處七堵區正市中心，更鄰近臺鐵七堵站及未來基隆捷運七堵站等重要交通節點，是七堵地區數一數二形狀方正之大面積開發標的，可結合產業園區及住宅使用，期待未來可透過就業人潮吸引新住民，七堵區房市及商業發展極具開發潛力。

本案招商文件在基隆港務分公司官網進行招商公告（路徑：港務快訊＞招商招租＞招商招租），有興趣參與之申請人須洽基隆分公司購買招商文件方得提出申請，親自取購至115年5月26日截止，如以郵購方式請於115年5月11日前申請。

除單一公司，本案招商也歡迎以合作聯盟方式參與合作。如對招商文件內容有任何疑義，申請人可於115年3月5日前以書面方式提出徵詢。本案將於115年5月27日進行第一階段之資格審查，第二階段之綜合評選由本分公司另予通知時間、地點，各界先進如欲瞭解本案相關資訊或提供建議，歡迎隨時和港務公司基隆分公司進行接洽。

關鍵字： 港務公司七堵自辦都更案公告招商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【山谷求生6天】裝甲兵卡山谷6天！　狂吹「救命神器」奇蹟找到人

推薦閱讀

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

2025-11-27 09:29
原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP調漲8%，於11月20日起交運日生效，消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。

2025-11-27 11:24
Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

戴爾科技（Dell ）、惠普（HP）及多家科技大廠近日警告，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求急速攀升，明年全球記憶體晶片供應恐出現短缺；戴爾營運長 Jeff Clarke 更坦言「從未見過成本以如此速度上升」。

2025-11-27 10:36
鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁精密（7769）今日以承銷價1495元正式上市掛牌交易，並以2710元開出，開盤後一度衝上3000元，不只創下寫歷史新高，今日最高更上漲1505元，漲幅達100.66%，上演蜜月行情，若投資人幸運抽中，並在高點賣出，一張可以賺進150.5萬元。

2025-11-27 10:42
軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

2025-11-27 10:31
黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

輝達創辦人黃仁勳今日再度快閃來台，據了解目的是私人行程探訪朋友，但仍被民眾目擊在花娘小館餐敘，更來到四平商圈知名蜜餞店採買，隨後前往大直訪友後回到文華東方飯店下榻處。

2025-11-27 17:32
元富證輔導崴寶精密　今掛牌上櫃收漲1.25％

元富證輔導崴寶精密　今掛牌上櫃收漲1.25％

台新新光金（2887）旗下元富證券輔導的崴寶精密（7744），於今（27）日以承銷價280元正式上櫃掛牌交易，終場上漲3.5元或漲幅1.25%，以283.5元作收。

2025-11-27 16:31
台股馬年「先蹲後跳」　法人：指數最高上看3萬點

台股馬年「先蹲後跳」　法人：指數最高上看3萬點

中信投顧於今（27）日舉辦2026年投資展望說明會，會中分析股市趨勢，同時盤點人工智慧（AI）算力 、先進半導體製程 、液冷散熱 、高速傳輸 等關鍵議題；綜觀來年經濟局勢，中信投顧認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場，預期馬年台股將「先蹲後跳」，預估台股高點可望上看三萬點。

2025-11-27 15:39
築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

築間餐飲集團（7723）今日確認，已取得韓國知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍的台灣市場獨家總代理權，並預計於今年年底前，以「中央韓鍋酒舍」為品牌名進駐台北市信義商圈，成為該區備受期待的韓式餐飲新亮點。

2025-11-27 15:21
港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

台灣港務公司基隆分公司辦理「基隆市七堵區一德新村都市更新事業公開評選實施者案」，今(27)日正式公告，公司表示歡迎業界先進參與合作，共同推進七堵地區的發展。該案緊鄰陽明海運總部。

2025-11-27 15:20

讀者迴響

熱門新聞

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

Google挑戰輝達　1公司反成最大贏家

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

00929配息三升+指數優化　專家：穩了

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

00929受益人數全級距回溫

規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

台積電爆接班問題！　魏哲家憂「叛將事件」重演

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！律師破關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366