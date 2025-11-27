港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

▲港務公司七堵開發範圍示意圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司辦理「基隆市七堵區一德新村都市更新事業公開評選實施者案」，今(27)日正式公告，公司表示歡迎業界先進參與合作，共同推進七堵地區的發展。該案緊鄰陽明海運總部。

港務公司說明，在基隆市七堵區持有一德新村1.1公頃土地，規劃以都市更新權利變換方式進行開發，將公開甄選實施者，期能優先整合鄰近地主包含臺鐵公司、菸酒公司及基隆市政府所屬土地；如若能順利整合，開發土地總面積將可達1.4公頃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基地位處七堵區正市中心，更鄰近臺鐵七堵站及未來基隆捷運七堵站等重要交通節點，是七堵地區數一數二形狀方正之大面積開發標的，可結合產業園區及住宅使用，期待未來可透過就業人潮吸引新住民，七堵區房市及商業發展極具開發潛力。

本案招商文件在基隆港務分公司官網進行招商公告（路徑：港務快訊＞招商招租＞招商招租），有興趣參與之申請人須洽基隆分公司購買招商文件方得提出申請，親自取購至115年5月26日截止，如以郵購方式請於115年5月11日前申請。

除單一公司，本案招商也歡迎以合作聯盟方式參與合作。如對招商文件內容有任何疑義，申請人可於115年3月5日前以書面方式提出徵詢。本案將於115年5月27日進行第一階段之資格審查，第二階段之綜合評選由本分公司另予通知時間、地點，各界先進如欲瞭解本案相關資訊或提供建議，歡迎隨時和港務公司基隆分公司進行接洽。