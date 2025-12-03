ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華航台北-鳳凰城直飛航線今首航　董座：未來載客率目標85%

▲▼華航台北-鳳凰城直飛航線首航。（圖／記者高兆麟攝）

▲華航台北-鳳凰城直飛航線首航。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中華航空（2610）今（3）日正式開通台北–鳳凰城航線，董事長高星潢親自搭乘亞洲第一班直飛鳳凰城的 CI036 班機，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言也出席登機門活動，一同歡慶首航，高星潢也表示，未來期待目標是擺在85%的載客率，另外，貨運也是重點努力方向。

高星潢指出，直飛的航班是客人都歡迎的，因為你要轉機可能會冒著危險，第一個是行李不見了，第二你可能會找跑錯了停機位，那就是飛機不見了，這種事情大家對所有的客人來講都是一個壓力，所以華航提供直飛的服務的話，很多客人都是很喜歡的。

華航總經理陳漢銘則表示，在這個服務國人的品牌上，一直希望能夠做到位，所以國人的需求一直都是華航想要做到的的服務，那既然董事長有這樣子的一個願景跟方向，那團隊一起共同來努力來達成。至於後續是否有增班的計劃，他則表示一切都還在規劃當中。

針對鳳凰城有台積電進駐的獨特產業地體位置，高星潢指出，過去亞利桑那州原本是以農業立州，但近幾年來，他們的州政府非常的鼓勵這些高科技的產業能夠移到這個亞歷桑那州，那鳳凰城就是一個用靠著這個高科技來建立起來的新城市，所以未來華航在貨運上，會有很多伺服器、建廠的設備，還有一些產品等等，這些都是未來的目標。

至於未來載客目標，高星潢則說，期待目標是擺在85%的載客率，那當然還有貨運也是最大的目標，現在假如說風向、風速有一點變化的話，回程的油要多加一點，貨可能都還要再稍微延遲一點點，但是華航會想辦法讓他的速度時間可以達到貨主的期望。

鳳凰城為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約 12 小時，相較於轉機行程可省下 6 小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，行程安排上更加彈性。

華航台北-鳳凰城航線以新世代客機 A350-900 執飛，12 月 3 日首航班機訂位客滿。華航董事長高星潢表示，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區，成為每位旅人的飛行首選。

華航支持的旅美棒球好手林昱珉，目前效力美國職棒大聯盟 (MLB) 亞利桑那響尾蛇體系球隊，特別出席首航儀式，見證台美旅運交流的重要時刻，現場也抽出五位幸運旅客獲得林昱珉簽名球。華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。

首航班機上華航端出雲端星級料理，台北出發全艙等旅客可享用米其林三星頤宮料理及 BLAH BLAH Bar 時尚調酒飲品，三艙等菜色分別為文火慢燉極品鮑魚雞汁粥、臘腸北菇蒸滑雞飯、秘製海陸燴飯，可選擇「花粉假期」和「紫雲漫旅」調酒相佐，還能享用華航特別準備的首航甜點，為首航增添儀式感。此外，美國知名咖啡品牌 Peet’s coffee 全新登機，搭乘首航的每一位旅客都可以品嚐濃醇好滋味，明年起也將在全航線的豪華商務艙、豪華經濟艙供應。

華航也特別為搭乘首航的旅客準備精美大禮包，包含旅遊不可或缺的 JetFi Mobile eSim 1GB、Hydro Flask 保溫杯、阿原旅行組、Care Bears x Phoenix 撲克牌與明信片、飄帶掛環及行李箱貼紙等，讓旅客留下滿滿首航回憶。

華航攜手 Sony 送好禮，搭乘 CI036 台北-鳳凰城首航的豪華商務艙、豪華經濟艙旅客，可獲贈高品質音質降噪耳機。好康禮品不只首航拿得到，凡於 2025 年 12 月與 2026 年 1 月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款 WH-1000XM6 耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得 LinkBuds Fit 真無線降噪耳機，由 Sony 相伴享受專屬時光。

關鍵字： 華航

