華航董座看好今年營運創新高　明年新機交付「客貨並進」搶市

▲華航台北直飛鳳凰城首航，天港機場CEO Chad Makovsky（左）、我國駐美代表俞大㵢（右二）、與華航董事長高星潢（左二）一同參與慶祝儀式。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／鳳凰城報導

華航（2610）台北直飛鳳凰城首航班機，於美國當地時間 12 月 3 日 13:35 降落鳳凰城天港國際機場，現場安排舞龍舞獅表演，天港機場 CEO Chad Makovsky、我國駐美代表俞大㵢大使、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及西南航空資深副總經理 Adam Decaire 特別蒞臨出席，與華航董事長高星潢一同慶祝 CI035 鳳凰城－台北首航啟程，為鳳凰城首班直飛亞洲航班寫下里程碑。

華航董事長高星潢今日在鳳凰城受訪時，針對未來展望，他認為全球航空需求延續復甦力道，再加上政府推動「還假於民」政策有利民眾出遊，能刺激旅運量能，對航空產業構成明顯利多。

高星潢也指出，從國際法人普遍預估 2026 年油價區間將落在每桶約 80 美元來看，這相較上半年高檔震盪明顯回落，有利航空公司控管成本支出。另外，華航多款新機將從 2026 年起陸續交付，在新世代機隊加入後，將成為推升運能與營收的重要來源。

華航明年起迎接全新 787 機隊，共 24 架，擔任中長程及區域航線主力，並持續引進 3 架A350-900及13架A321neo客機強化運能，2029 年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

在營運策略上，高星潢也強調，華航將以穩健布局為主軸，透過聯航合作擴大航網覆蓋，強化樞紐轉運效益，打造更具競爭力的國際航線網絡；在航網規劃方面，華航預計加密北美與歐洲航線。北美部分，紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖等航點有機會因新機到位而再擴增班次；歐洲則鎖定布拉格與倫敦等市場進行增班評估。

貨運部分，目前以 AI 伺服器、機櫃與各類工具機為北美主要載運品項，需求仍維持穩健增長。華航以 747-400F 及 777F 機隊撐起全球貨運網絡，鳳凰城航線開航後，貨運觸角延伸至美國西南地區。鳳凰城高科技產業蓬勃發展，半導體供應鏈需求強勁，已成為北美新興貨運樞紐，華航將積極搶攻此市場。未來華航將持續引進2架777F貨機及 8 架777-8F貨機，瞄準全球貨運商機。

華航累計 2025 年前 10 月合併營業收入 1730.36 億元，較去年同期成長 2.93%；前三季合併營業淨利 157.6 億元，每股盈餘 1.81 元，不論是營收或是獲利都寫下歷史新高。展望未來，華航看好客貨運需求持續暢旺，高星潢也期待，今年全年營運有機會再創佳績。

華航深耕北美市場逾半世紀，開通鳳凰城航線後，版圖進一步延伸至美國西南地區，加上既有洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及加拿大溫哥華，北美七大航線每週共計 40 班，指標性的紐約航線也規劃逐步增加至 7 班；同時看好東南亞經台灣轉接至北美的轉機市場，積極優化航班時刻，提升旅客便利性，加上東北亞等綿密航網，總計提供近 500 個區域航班服務轉機旅客。華航關注市場動態，未來在運能條件到位後，將評估達拉斯、休士頓、波士頓、華盛頓、芝加哥、多倫多等其他潛力航點開航，實現展翼全球的營運願景。