ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲圖一、雙北30-39歲族群家庭年收、購屋預算及購屋動機。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了更了解台灣雙北青年的購屋傾向，永慶房產集團與政大不動產研究中心攜手，共同發起《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，內容涵蓋青年族群的購屋動機、預算、偏好、資訊蒐集與決策等面向。調查以網路問卷方式進行，調查時間為2025/05/26~2025/06/25，為期30日，回收有效問卷數為1122份。調查顯示，近4成雙北青年購屋預算落在1,000萬元到1500萬元內；購屋動機中，政策也是關鍵推力之一；超過六成偏好電梯大樓，最重視生活與交通便利性。而專業房仲經紀人員也成為影響青年決策的重要角色。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲圖二、雙北30-39歲族群購屋偏好（購屋類型、購屋產品、購屋面積、購屋格局）。

雙北青年購屋壓力山大！政策成進場重要推力之一

調查青年族群購屋預算，發現選擇房屋總價1000萬元～1500萬內的30～39歲族群高達39%，將近4成。永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，房價高漲，民眾負擔能力有限，但是考量到千萬內住宅可能有空間偏小、屋齡偏大或是物件量較少的問題，相對較不符合現在多數青年族群的購屋需求或偏好，因此購屋預算以1000～1500萬元成為主流，1500～2000萬元次之。至於還有約16%的青年以1000萬元內為預算，其大多受限於負擔能力。

在購屋動機顯示，民眾以改善居住環境與房屋保值為最重要因素。郭翰指出，多數青年仍為租屋族或剛從租屋轉為首購，因此購屋除了被視作居住安定，同時也被視為儲蓄的一種方式。

購屋動機也顯示，政策促動排名第三，僅次於房屋保值，反映出政府推動的購屋政策，如新青安貸款等措施，確實有助於增加青年的購屋意願。而出租收益重要性最低，說明青年購屋以自住需求、生活品質與務實條件為核心考量，較不以投資報酬為導向。

郭翰分析，面對高房價環境，青年購屋更趨理性與務實，追求可負擔且能長期居住的產品，呈現新一代對於購屋的想法及現況。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲圖三、雙北30～39歲族群對社區/房屋條件、區位及周遭生活機能看法。

青年最愛電梯大樓！生活便利性是關鍵

在購屋產品偏好上，約有62%的青年購屋選擇電梯大樓，顯示青年高度重視居住空間便利性。在購屋面積和格局上，則是以20～30坪、2～3房產品為主流。郭翰指出，受少子化與小家庭化影響，加上雙北房價高、預算有限，使中小坪數空間最符合需求。

調查顯示，預算是青年購屋最重要的考量因素，而未來增值性重要性則相對較低，反映了預算仍是青年購屋最現實的考量與限制，心態也偏向務實。

在房屋本身條件上，青年最重視屋況、採光和格局，對風水較不重視，此現象反映出青年世代在購屋時對風水的考量逐漸弱化，或因高房價環境而在風水條件上做出取捨。

周遭生活機能上，最看重日常採買和外食是否方便；在區位上，最在乎是否離交通站點近。郭翰指出，青年購屋優先考量日常生活及交通便利性，而非傳統常見的學校或學區因素，這可能也與少子化趨勢帶來的影響有關。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋）

▲圖四、雙北30～39歲族群房屋資訊蒐集管道、蒐集資訊到購屋花費的時間及最終決策影響者。

青年買房不馬虎！ 選對資訊蒐集管道、專業房仲　買房不費力

在購屋資訊蒐集上，30～39歲族群認為房仲實體門店和房屋資訊平台最有幫助。門店能提供更完整、詳細的物件資訊；資訊平台如591、好房網等平台，則能快速瀏覽大量物件、比價並掌握市場行情，讓買方能進行初步篩選。

在購屋決策上，屏除實際入住者與最親近的家人之外，房仲經紀人會是青年購屋決策上最重要的角色。郭翰表示，購屋流程從找房、看房、簽約到交屋，過程繁瑣且具法律風險，因此除了多方蒐集資料外，找到具備專業能力、誠信並能提供交易保障的房仲品牌與經紀人，是降低購屋風險並提升效率的關鍵，讓買房更安心、更省力。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

推薦閱讀

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

由高雄市政府青年局舉辦最潮的「2025城市嶼浪市集嘉年華」，11月15日、11月16日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場。永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），集結逾310間加盟店的力量、是高雄市加盟房仲店數加總最多的連鎖集團贊助40萬元。

2025-12-04 16:10
快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

財政部今（4）日公告今年9-10月統一發票千萬特別獎號碼「25834483」共11人幸運中獎，其中有民眾在高雄三民區麥當勞花38元買飲料幸運中大獎。

2025-12-04 16:38
快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

財政部今（4）日公告9-10月統一發票200萬元特獎中獎人清冊，18名幸運兒中，有2筆「最低消費」金額皆30元的巧合紀錄，皆因停車繳費開出。

2025-12-04 16:51
LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay（7722）今（4）日表示，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（３）日正式開通上線，感謝用戶的熱烈支持與高度關注，截至今日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待，未來也將持續強化LINE Pay Money各項服務與功能，並積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，為全台1,310萬LINE Pay用戶帶來更佳的支付生活體驗。

2025-12-04 14:35
華航董座看好今年營運創新高　明年新機交付「客貨並進」搶市

華航董座看好今年營運創新高　明年新機交付「客貨並進」搶市

華航（2610）台北直飛鳳凰城首航班機，於美國當地時間 12 月 3 日 13:35 降落鳳凰城天港國際機場，現場安排舞龍舞獅表演，天港機場 CEO Chad Makovsky、我國駐美代表俞大㵢大使、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及西南航空資深副總經理 Adam Decaire 特別蒞臨出席，與華航董事長高星潢一同慶祝 CI035 鳳凰城－台北首航啟程，為鳳凰城首班直飛亞洲航班寫下里程碑。

2025-12-04 14:41
LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

LINE Pay Money於3日下午3點正式上線，大量用戶搶登錄回饋30元的好康，一度發生系統塞車，LINE Pay Money官網上證實上線後多家銀行回饋迅速額滿，其中2家業者不到3小時領取好康額度最快搶光。

2025-12-04 13:54
川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

外電報導美國川普政府可能將於明（2026）年發布支持機器人相關的行政命令，今（4）日台股相關機器人族群所羅門（2359）、昆盈（2365）、達明（4585）、羅昇（8347）、昆盈（2365）、和樁（6215）、慧友（5484）等七檔個股亮燈漲停鎖死。

2025-12-04 12:48
ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

日本央行（日銀、BOJ）下周召開資金會議，市場普遍解讀12月升息已成定局，便宜的日圓恐要掰了，不過，不用擔心，國泰世華銀公告ATM使用金融卡從「外幣帳戶」提領趁便宜匯價所兌換日圓現鈔免手續費優惠，延長至明（2026）年底。

2025-12-04 11:55
外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

15萬名外送員辛勤工作有「保底價」了！勞動部今（4）日針對外送時間需符合最低工資1.25倍計算原則（每小時195元換算每分鐘4.1元），加提「外送保底」機制，提及每筆訂單不得低於45元，且每年可隨最低工資時薪調幅公告調整，再次調升不必修法。

2025-12-04 11:28
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

今年9-10月統一發票大獎消費清冊預計今（4）日傍晚公告，據財政部資料顯示，200萬元獎項共開出29張，千萬特別獎號碼「25834483」則開出11張，其中超商、全聯通路一共開出5張，5處零售通路中最低只花64元買鮮食飲品就中獎；至於200萬元獎號「46587380」則有18人幸運中獎，超商包辦6張，有人只花45元就中獎。

2025-12-04 10:30

讀者迴響

熱門新聞

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

快訊／海岬型船今晚出現驚人漲幅　單日上漲6245美元、漲幅16.5%

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

遭駭客竊取1TB資料　華碩緊急發聲明

威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

先生過世！友人狂勸「快做3件事」能省遺產稅　她一聽全巨雷

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

外媒點名台積電　到2026年唯一需持有的AI概念股

叫車、外送也中獎　雲端發票4筆花不到10元中百萬

LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方急喊「請耐心等」

壽險保單重大變革！　新制拍板「2動1不動」原則

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366