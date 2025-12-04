台灣醫療科技展　台中榮總公開鴻海協作機器人臨床成果

▲台北榮總院長陳威明（圖中持麥克風者）在台灣智慧醫療展上妙語如珠，總統賴清德(右2)拍手叫好，立委蘇巧慧（右1）也笑開懷。（圖／鴻海提供）



記者陳瑩欣／台北報導

台灣智慧醫療邁入新里程碑！鴻海（2317）與工研院發起的「台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）」今（4）日在「台灣醫療科技展」上盛大登場，總統賴清德親自到場視察，為智慧醫療產業打氣。會中由台中榮總與鴻海團隊共同揭示，護理協作機器人 Nurabot 完成4個多月多階段臨床壓力測試，正式上線，象徵智慧機器人正式進入臨床日常應用。

四朵雲架構全面落地 AI協作守護護理人力

台中榮總指出，Nurabot的成功落地意味著「四朵雲協作架構」全面實現，整合HIS私有雲、NVIDIA Jetson邊緣雲、NVIDIA Omniverse數位孿生雲及FoxBrain智能雲，不僅提升醫療營運韌性，更以人機協作減輕護理人員負擔，守護第一線照護品質。

民眾亦可於南港展覽館一館4樓的台中榮總攤位（L631a）近距離體驗Nurabot，親身感受智慧醫療的實際應用。

大聯盟再擴編 醫療、科技、長照跨界整合成形

HiMEDt聯盟也在會中宣布新增7家成員，包括台北榮總、馬偕、新光醫院、祥寶長照、大同醫護、聰泰科技與技嘉科技，推動醫療、科技、長照跨域整合，強化台灣智慧醫療全球競爭力。

本次重磅研討會以「擘劃健康台灣新藍圖」為主題，邀請衛福部常務次長莊人祥、工研院醫材所長莊曜宇、台中榮總名譽院長陳適安等人，從政策、科技與臨床實務三方開場，為論壇揭開序幕。

鴻海攜手耕莘、大同醫護 打造次世代智慧HIS系統

現場同步揭示由鴻海、天主教耕莘醫院、大同醫護聯手開發的次世代醫療資訊系統（HIS），主打「智慧化」、「韌性化」，採用微服務架構、FHIR標準與AI輔助決策，實現跨系統與跨院區的資訊整合。系統也導入AI Agent、智慧排程與IoMT感測，具備高可用性與零信任安全架構，是智慧醫院落地的核心關鍵。

ECG 3+1與CoDoctor Home亮相 打造從醫院到家的遠距照護

針對遠距醫療需求，鴻海展出新一代CoDoctor Home 3+1 ECG解決方案。該方案於傳統3導程基礎上新增胸導程「V3」，只需5個貼片，即可達到接近12導程的醫療級心電圖品質，有效強化居家心肌梗塞與心房顫動的偵測，實現醫院到家庭的無縫照護。

此外，還同步揭示與童綜合醫院合作的「遠距照護3+1」應用，賦能預防醫學，提升急性疾病的早期辨識能力。

全球首創CoDoctor EndoAI亮相 多模態AI大腸鏡助攻臨床診斷

最後重磅亮相的還有鴻海與聰泰科技、高醫中和紀念醫院合作開發的 CoDoctor EndoAI 多模態大腸鏡AI系統，全球首創Agentic AI架構，整合HSB影像與NVIDIA IGX Orin平台，實現即時影像處理與AI導航診斷。此系統涵蓋篩查、引導到預後的全流程智慧輔助，有望大幅提升臨床效率與精準度。