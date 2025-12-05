6檔台股ETF近一周打敗大盤　一表看含「金」量高異軍突起

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近期大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，昨（4）日上漲1.3%，來到2283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲，進一步統計昨日逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股。

市場法人表示，高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，在持有成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益；相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，而高含金量的台股ETF，在近期大盤面臨千點回檔劇烈震盪下，表現相對抗震，非常適合穩健型、長期投資的投資人。

進一步統計昨日逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股，以近一周績效來看，群益台灣精選高息(00919)上漲1.35%居冠，探究其上漲原因，發現00919持有4成的金融股，金融三雄為其前三大持股，持股比重分別為國泰金（2882）14.79%、中信金（2891）13.65%、富邦金（2881）12.44%，合計近40.88%，在今年第三季也都繳出亮眼的獲利成果，據了解，00919甫公布第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10% 以上，除息日為12月 16 日，參與除息最後買進日為12月15日。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

