珍奶、雞排全都有！台積太太赴美開餐廳　台灣美食飄香鳳凰城

在台積電進駐亞利桑那州後，鳳凰城也多出了許多台灣人的身影，除了許多工程師來到台積電美國廠工作，還有許多台積電員工家人也來到鳳凰城展開新生活，其中就有一位台灣媽媽，老公在台積電工作，她也在鳳凰城開了間台灣味餐廳，讓在鳳凰城的台灣人隨時可以來點家鄉味，想吃鹹酥雞、甜不辣或是牛肉麵，都不是問題。

鳳凰城當地台菜餐廳台灣媽媽的老闆Kate才30多歲，本業電腦工程師的他，跟著在台積電工作的丈夫在四年前來到鳳凰城，身為台積太太的他，剛來時總有語言、文化、飲食上的挑戰，特別是當時鳳凰城其實沒有太多的中餐，但美式餐飲他也不習慣，想來杯珍奶或是來片雞排都是困難，但由於家裡有開餐廳的背景，因此她便從小廚房開始賣雞排、珍奶，慢慢地發展到現在的實體餐廳。

只是由於鳳凰城交通在華航直飛前，交通上比起西岸大城洛杉磯、西雅圖、舊金山等不便許多，這也體現在原物料取得上，相比這些西岸大城華人社區隨處可取得亞洲食材，鳳凰城可說是相對挑戰許多，但想做出道地台灣味，就必須要從台灣進口原物料，Kate也說，像海鮮就是比較麻煩的，鳳凰城在沙漠中不靠海，價格也貴，調味料也是較難取得，特別像苦茶油之類的，就要拜託廠商合作，請他們進口。

同時，開餐廳在美國也不簡單，光是申請執照到主管機關稽核還有衛生管理都需要很久的作業流程，因此前前後後也花了一年多才成功開業，不過目前在當地已小有知名度，不只餐廳已經有超過10名員工，客群中也有一半是台灣人，另一半則是美國當地人，讓台灣味漸漸走入美國人的生活中。

在台積電進駐後，台積效應也在鳳凰城發酵，Kate也說，和四年前相比，台灣人真的多了很多，台灣聚落也漸漸成形，為了回饋同鄉，菜單上也可以看到，Kate貼心的提供台積電員工及供應商9折的優惠，讓台灣員工可以隨時來上一點台灣小吃，緩解思鄉情緒。