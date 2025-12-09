燃油車重獲市場青睞　安永：3因素電動車遇瓶頸

▲台北港汽車報關示意畫面。（圖／記者張慶輝攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球車市出現新變化，電動車（EV）成長動能放緩，燃油車重新獲得市場青睞。根據跨國會計師事務所安永（EY）最新發布的報告指出，受「政策反轉」、「貿易戰升溫」與「對電動車基礎設施與成本的質疑」三大因素影響，全球購車者正逐漸回流燃油車市場。

根據《路透社》報導，美國總統川普日前提議大幅下修前任政府制定的燃油效率標準，鬆綁燃油車發展；歐盟也傳出將對原訂2035年禁售燃油車政策進行修正，可能推出較為寬鬆的版本。安永全球交通產業負責人康斯坦丁．加爾（Constantin M. Gall）表示，這些政策調整與電動車推動速度不如預期密切相關。

報告指出，即使中國消費者仍是電動車主要買家之一，他們對汽車的動力來源興趣不高，更重視車輛與數位生活的整合功能，如智慧座艙、車載系統等。

雖然車廠普遍支持延後淘汰燃油車的時程，爭取轉型時間，但電動交通倡議組織則強調，若要有效降低碳排放，必須加快電動車普及速度。值得一提的是，面對中國電動車的強勢出口，美歐不僅祭出關稅防線，同樣也得面對中國品牌燃油車在全球市場的競爭壓力。

數據顯示，目前全球有多達50%的消費者計畫在未來24個月內購買新車或二手燃油車，較2024年上升13個百分點；反觀純電動車與油電混合車的購買意願則分別下降10與5個百分點，僅剩14%與16%。安永也指出，有高達36%的潛在電動車買家因地緣政治風險考量，而重新評估或延後購買計畫。

加爾補充說明：「我們近期與歐盟進行了討論，他們正對《綠色新政》進行重新評估，這一次他們更重視科學事實，而非過去的理念信仰。」