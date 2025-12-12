今年最後一波除息秀！　14檔ETF吸逾200萬人參與

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

想參與今（2025）年最後一次ETF除息的投資人注意了，統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF (009803)、凱基優選高股息30ETF(00915)、群益台灣精選高息ETF(00919)、大華優利高填息30ETF (00918)等熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人共襄盛舉，若想參與12月的ETF除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

保德信市值動能50 ETF (009803)經理人楊立楷指出，昨（11）日台股一開盤即觸及歷史高點28568.02點，但市場擔憂明年聯準會可能暫停降息引發獲利了結賣壓出籠，指數開高走低，終場收在28024.75點，下跌375.98點，跌幅1.32%；整體而言，台股年底往往有作帳、聖誕、新年行情效應，其中近15年台股12月上漲機率逾8成，平均漲幅達2.1%，且優異季節性多能延續至隔年初，明年1月還有CES展等題材面加持，良好旺季走勢與產業催化雙重加持下，預料將為股市提供支撐。

楊立楷表示，若近期市場出現回檔修正，反而是很好的進場時點，加上若想參與今年最後一波ETF除息行情，除了進場價位更具吸引力，在過往ETF填息速度、第四季至隔年首季台股易漲難跌等特性之下，預期更有利於買盤逢低承接。

楊立楷認為，這波AI帶動的多頭，科技巨頭依舊為企業獲利成長的主要驅動者，不過隨AI相關資本支出持續擴張，搭配主要國家財政與貨幣雙政策寬鬆，原物料、工業、消費等非科技產業亦同步受惠，使得近期企業獲利成長結構已回歸均衡；而科技產業除AI外，消費性電子、車用等領域亦正緩步復甦，顯示產業成長動能已由單一主題擴散至多元產業，有利中長期股市多頭格局延續。

玉山投信指出，ETF配息條件是不少投資人買進ETF時的考量，除了高息型ETF直接訴求高配息之外，亦有不少表現出色的非高息型ETF，同樣能提供不錯的配息資金流，且若搭配具有前瞻成長動能的選股條件，除了滿足投資人資金活水需求外，還能同時獲得企業成長帶動股價漲升的資本利得契機。