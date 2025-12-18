張忠謀早看破！外媒曝台積電王牌：台灣模式「搬不去美國」

▲外媒分析台積電最強王牌，在於「不可能輸出的生態系」。（圖／CFP）

台積電積極推動海外布局，但外媒指出，此舉是基於地緣政治壓力，以及各國試圖將「製程回流本土」的晶片戰。事實上，台積電創辦人張忠謀多年前早有遠見，曾多次針對海外設廠提出警示，直言「台灣模式」難以複製到海外。

根據《Xataka》報導，張忠謀早就知道海外設廠是個錯誤，過去也多次質疑其可行性，因為他1996年就經歷過美國晶圓廠投資虧損的前例，所以並不看好亞利桑那州的設廠計劃，甚至形容是「昂貴的徒勞之舉」。

台積電祕密不在機器 而是一個不可能輸出的生態系

張忠謀明白，台積電的營運與獲利能力，與台灣產業生態系緊密相連，以新竹科學園區這樣的聚落為例，數百家技術夥伴能在1小時內的車程彼此支援、運作，提供超高速的物流與協調能力。

即便台積電全球擴張，但仍有90％深深扎根在台灣，超過九成的製造產能與近九成員工都在島內，還有龐大、受過良好訓練且高度合格的工程人才庫，這再次成為台積電競爭優勢的關鍵因素。為此，台積電曾提醒在美國的員工，必須配合台灣公司的工作文化。

亞利桑那廠的瓶頸：良率拚得出來 成本卻壓不下去

儘管亞利桑那廠試圖複製台灣的生產效率，但結果顯示：即便台積電已在4奈米光刻製程擁有具備競爭力的良率，但晶圓成本明顯更高，且當地原料與設備供應依舊不足，這使得亞利桑那廠仍得依賴亞洲供應鏈，成為生產週期效率的瓶頸。

此外，合格技術人力短缺、行政程序繁瑣，都讓投產進度變得更慢，並帶來可觀的營運成本。這都再再阻礙了亞利桑那廠成為「全球最大的先進晶片工廠」的目標。

海外擴張是一把雙面刃：護城河也有代價

台積電在日本與德國規模小於亞利桑那廠，主要聚焦成熟製程（28/16奈米），並著重滿足日本Sony影像感測器、歐洲的Bosch等特定客戶的需求。

一方面，台積電鞏固其技術領先與面對中國的戰略角色，成為所謂的「矽盾」；另一方面，這也在內部引發焦慮，擔心先進技術與人才可能「外流」，長期削弱國家主權。美方帶來的壓力，甚至延伸到對台積電評估在阿聯設廠一事表達疑慮與反對。

報導總結，台積電不是出於喜好而擴張，而是出於壓力。傳統上，台積電只有在客戶出現真實需求時才會興建新廠，但這次的動機卻截然不同。如今各國補貼計畫（如美國《CHIPS法案》、歐洲《晶片法》）試圖把部分製造能力拉回本土，以降低對亞洲的依賴，但是否真能達成，仍非常不明朗。