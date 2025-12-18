想存錢先提高收入！永慶房屋業務新人首年保障收入72萬

▲永慶房屋提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，搭配專屬師父指導，提升學習效率。（圖／永慶房產集團提供）

社群上經常討論熱絡的議題：「薪水怎麼又不見了？該怎麼存錢？」在物價不斷上漲、年輕人存錢不易的時代，要兼顧日常開銷與生活品質不簡單，網友們也紛紛分享各種的存錢妙招，包含：每月領到薪水先存部分剩下再花，固定存股等等，有網友則分享「想存錢最重要的還是提高工作收入！」、「重新定義哪些是需要哪些是想要」。

永慶房屋人資部協理塗振宏分享，我非常認同網友說的「想存錢先提高收入」，開源、節流並行，工作努力追求升遷加薪，養成記帳習慣減少不必要開支，更有機會存到錢！永慶房屋理解新世代對於「穩定的高收入」與「生活品質提升」的渴望，深知轉職者需要的是「有底氣」的轉職機會！今年11月推出業界首創的《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，希望月收入6萬可以讓求職者放心轉職，並且在永慶的協助下安心學習，進而挑戰收入無上限的全「薪」人生，自己決定未來收入的天花板。

▲永慶房屋人資部協理塗振宏針對網友對《永慶薪自由》徵才方案的疑問，給予解答。（圖／永慶房產集團提供）

塗振宏協理更針對網友對《永慶薪自由》徵才方案的疑問，親自上線解答。

Q：業務新人保障前12個月每月6萬收入是真的沒有條件嗎？

是的！永慶房屋為了讓每位新進經紀人員可以把專注力放在房地產專業知識的學習上，採用「先投資再訓練」的人才培訓模式，提供每位業務新人前12個月每月6萬元收入保障，讓新人在第一年累積基礎知識與實力，便能好好發揮。數據會說話！根據永慶房屋內部調查，任職一年以上的經紀人員，2024年的平均月收入已逾10萬元，證明第一年的收入保障能讓業務新人放心學習，之後展現收入無上限的潛力。

此外，永慶房屋的保障不綁約，即使在保障期離職，也不用賠償！塗振宏開玩笑的表示，永慶房屋的收入保障已推行多年，從來沒有人來抗議沒有領到錢過！

Q：現在房市不好，當房仲會不會不好成交？

永慶房屋今年依然維持穩健成交量，以今年9月到11月為例，成交量連續三個月較上月與去年同期成長，表現一枝獨秀，展現強大市場競爭力，同時也宣布雙北直營門市朝350店邁進，逆勢成長擴大布局。面對市場降溫時，買方與賣方會更依賴專業，這正是強化業務能力的好時機。永慶房屋服務已全面升級，資訊更透明、媒合更快速，成交更有效率！市場確實會淘汰體質不佳的業者，但買賣需求始終存在，而消費者更傾向首選誠實服務、值得信賴的品牌。

對求職者而言，現在投入反而能更快累積專業差距。永慶提升所有業務新人的收入保障，同時提供完整訓練與 AI 支援，讓新人在市場調整期更容易站穩腳步。塗振宏協理表示，市場冷熱不是唯一關鍵，保障升級、誠實文化與 AI 科技能力才是讓業務能在任何景氣下穩健成長的核心，《永慶薪自由》徵才方案持續擴大招募中，歡迎對房地產有興趣的人，加入我們的行列。



